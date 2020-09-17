https://ria.ru/20200917/medvedev-1577374992.html

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:46

2020-09-17T11:46

2020-09-17T15:17

владимир путин

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> наградил зампредседателя Совета безопасности России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрия Медведева</a> орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009170001" target="_blank" rel="nofollow noopener">Указ</a> президента датирован 14 сентября, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.Четырнадцатого сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С 2008 по 2012 год он занимал пост президента России, а после этого на протяжении восьми лет был премьер-министром. В январе, после ухода правительства в отставку, его назначили заместителем председателя Совета безопасности.В октябре 2015 года Медведев, который занимал тогда пост главы правительства, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в социально-экономическое развитие страны.

https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html

Руслан Браско Мерзкая новость. 560

svhomyakov Его место - в тюрьме. 536

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий медведев, общество