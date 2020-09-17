https://ria.ru/20200917/medvedev-1577374992.html
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:46
2020-09-17T11:46
2020-09-17T15:17
владимир путин
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_0:129:2855:1735_1400x0_80_0_0_22118b690214d30a9d2d67824349fb54.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> наградил зампредседателя Совета безопасности России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрия Медведева</a> орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009170001" target="_blank" rel="nofollow noopener">Указ</a> президента датирован 14 сентября, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.Четырнадцатого сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С 2008 по 2012 год он занимал пост президента России, а после этого на протяжении восьми лет был премьер-министром. В январе, после ухода правительства в отставку, его назначили заместителем председателя Совета безопасности.В октябре 2015 года Медведев, который занимал тогда пост главы правительства, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в социально-экономическое развитие страны.
https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html
Руслан Браско
Мерзкая новость.
560
svhomyakov
Его место - в тюрьме.
536
198
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_126:0:2855:2047_1400x0_80_0_0_b11070be0ae0556598f568628b6da776.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин
наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева
орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Указ
президента датирован 14 сентября, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
Четырнадцатого сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С 2008 по 2012 год он занимал пост президента России, а после этого на протяжении восьми лет был премьер-министром. В январе, после ухода правительства в отставку, его назначили заместителем председателя Совета безопасности.
В октябре 2015 года Медведев, который занимал тогда пост главы правительства, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в социально-экономическое развитие страны.