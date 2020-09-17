Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/medvedev-1577374992.html
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:46
2020-09-17T15:17
владимир путин
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_0:129:2855:1735_1400x0_80_0_0_22118b690214d30a9d2d67824349fb54.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> наградил зампредседателя Совета безопасности России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрия Медведева</a> орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009170001" target="_blank" rel="nofollow noopener">Указ</a> президента датирован 14 сентября, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.Четырнадцатого сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С 2008 по 2012 год он занимал пост президента России, а после этого на протяжении восьми лет был премьер-министром. В январе, после ухода правительства в отставку, его назначили заместителем председателя Совета безопасности.В октябре 2015 года Медведев, который занимал тогда пост главы правительства, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в социально-экономическое развитие страны.
https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html
Мерзкая новость.
560
Его место - в тюрьме.
536
198
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_126:0:2855:2047_1400x0_80_0_0_b11070be0ae0556598f568628b6da776.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, дмитрий медведев, общество

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

11:46 17.09.2020 (обновлено: 15:17 17.09.2020)
53780
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Указ президента датирован 14 сентября, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медведев, как отмечается, удостоен награды за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
Четырнадцатого сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С 2008 по 2012 год он занимал пост президента России, а после этого на протяжении восьми лет был премьер-министром. В январе, после ухода правительства в отставку, его назначили заместителем председателя Совета безопасности.
В октябре 2015 года Медведев, который занимал тогда пост главы правительства, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в социально-экономическое развитие страны.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:46
Медведев рассказал о своем понимании патриотизма
97772122711247
Обсудить 198
Владимир ПутинДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Мерзкая новость.
17 сентября, 12:46
РБРуслан Браско
5041055828
Его место - в тюрьме.
17 сентября, 11:54
svhomyakovsvhomyakov
490902332
Рекомендуем
Актер Сергей Глушко
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Ольга Серябкина
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией
Рентгеновский снимок мозга
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел двух детей в Ярославской области. Кадр видео
За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя
Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
Художник Никас Сафронов
Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции
Выступление Данэлии Тулешовой на шоу Америка ищет таланты
На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя
Музей-заповедник Херсонес Таврический
В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния