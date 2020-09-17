https://ria.ru/20200917/mechel-1577391433.html

"Мечел" призвали завершить мероприятия по снижению выбросов до 2023 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к ПАО "Мечел" с просьбой завершить запланированные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:29

2020-09-17T15:29

2020-09-17T15:29

челябинская область

олег коржов

алексей текслер

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

челябинск

челябинский металлургический комбинат

челябинская область

экономика

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a> обратился к ПАО "Мечел" с просьбой завершить запланированные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в воздух на год раньше - в 2023 году, а также предложил заключить новое соглашение для снижения выбросов, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, "<a href="http://ria.ru/organization_Mechel/" target="_blank" data-auto="true">Мечел</a>" занимает первое место по объему валовых выбросов в атмосферу <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> среди всех промышленных предприятий (в прошлом году на его долю приходилось 57% выбросов). В рамках подписанного в 2019 году четырехстороннего соглашения между ПАО "Мечел", правительством региона, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> компания взяла на себя обязательства реализовать 17 мероприятий по снижению вредных выбросов. Инвестиции в экологические мероприятия составили порядка 11 миллиардов рублей. По плану к 2024 году выбросы "Мечел-Кокса" будут снижены до 22,5% , <a href="http://ria.ru/organization_CHeljabinskijj_metallurgicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Челябинского металлургического комбината</a> – до 16%.Текслер в четверг провел совещание с руководством "Мечела".Он добавил, что имеются все технологии для того, чтобы решить проблему качества воздуха в Челябинске.По словам генерального директора ПАО "Мечел" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Korzhov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Коржова</a>, компания по ряду пунктов плана мероприятий уже идет с опережением графика. Коржов поддержал предложение губернатора. "Мы движемся в рамках утвержденной программы и своих обещаний. Что касается ускорения сроков, то мы эту информацию для себя принимаем и делаем все, чтобы ускориться", - цитирует пресс-служба слова Коржова.Так, Текслер обозначил перед руководством "Мечела" дополнительные экологические обязательства компании: оснащение всех доменных печей системами аспирации – это позволит решить проблему неорганизованных выбросов в цехах и сделать более безопасными условия труда в закрытых помещениях, реконструкция электродуговой печи электросталеплавильного отделения кислородно-конвертерного цеха – решение проблемы выбросов "рыжего дыма", уточняется в сообщении.Компания взяла на себя обязательства: организовать замкнутый оборотный цикл, снизить объемы выбросов, решить проблему ливневых вод на промплощадках, провести реконструкцию очистных сооружений, добавляется в сообщении.По словам Текслера, сегодня не только с "Мечелом", но и со всеми промышленными предприятиям власти движутся в одной логике. "При реализации всех запланированных мероприятий мы в целом экологическую проблематику в Челябинске закроем до 2023 года", - сказал Текслер.По данным пресс-службы, "Мечел" в рамках четырехстороннего соглашения по сокращению выбросов в атмосферу реализует следующие мероприятия: замена газоочисток, модернизация системы аспирации на всех основных переделах предприятия, техническое перевооружение и реконструкция коксового производства, создание системы непрерывного мониторинга выбросов и загрязняющих веществ в городе, озеленение (высадка зеленых насаждений в Челябинске, деревьев в жилой зоне города и в Каштакском бору).Как сообщала пресс-служба минэкологии региона, в июне текущего года завод "Мечел-Кокс" (входит в Группу "Мечел") завершил в рамках национального проекта "Экология" очередной этап экологической модернизации производства. Проведена реконструкция коксовой батареи № 8, что позволит сократить выбросы загрязняющих веществ. По мнению министра экологии региона Сергея Лихачева, минимизация объемов выбросов в атмосферу канцерогенных веществ – приоритетная задача, так как это существенно сказывается на окружающей среде и здоровье людей. В результате выполнения предприятиями таких договоренностей об экологизации своих мощностей, пояснял Лихачев, к 2024 году регион достигнет снижения совокупного объема выбросов в атмосферу по городу на не менее чем 20%.

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

https://realty.ria.ru/20191119/1561126889.html

https://ria.ru/20200917/gazprombank-1577371568.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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