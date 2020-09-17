https://ria.ru/20200917/madrid-1577387009.html

В Мадриде ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин

В провинции Мадрид ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин, детей и подростков, сообщает "Еврпульс". РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:03

2020-09-17T18:03

2020-09-17T18:03

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мадрид (город)

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>В провинции Мадрид ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин, детей и подростков, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-madride-nochnye-avtobusy-budut-ostanavlivatsya-po-trebovaniyu-zhenshhin-i-nesovershennoletnih" target="_blank">сообщает</a> "Еврпульс".Помимо испанской столицы в состав провинции входят еще несколько десятков городов. Возможностью останавливать автобус в нужно месте смогут воспользоваться женщины, дети и подростки. Это обезопасит их путь домой в темное время суток.Нововведение вступит в силу с конца сентября. В начале года новую схему в течение месяца проверяли на шести автобусных маршрутах. Оказалось, что в 95 процентах случаев о дополнительной остановке просили женщины.Похожие меры по профилактике насилия на улицах действуют и в других европейских городах. Например, в Париже городские автобусы некоторых маршрутов по ночам останавливаются по требованию с 2018 года.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мадрид (город), испания, париж