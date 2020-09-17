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https://ria.ru/20200917/madrid-1577387009.html
В Мадриде ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин
В провинции Мадрид ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин, детей и подростков, сообщает "Еврпульс". РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:03
2020-09-17T18:03
туризм
туризм
новости - туризм
мадрид (город)
испания
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>В провинции Мадрид ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин, детей и подростков, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-madride-nochnye-avtobusy-budut-ostanavlivatsya-po-trebovaniyu-zhenshhin-i-nesovershennoletnih" target="_blank">сообщает</a> "Еврпульс".Помимо испанской столицы в состав провинции входят еще несколько десятков городов. Возможностью останавливать автобус в нужно месте смогут воспользоваться женщины, дети и подростки. Это обезопасит их путь домой в темное время суток.Нововведение вступит в силу с конца сентября. В начале года новую схему в течение месяца проверяли на шести автобусных маршрутах. Оказалось, что в 95 процентах случаев о дополнительной остановке просили женщины.Похожие меры по профилактике насилия на улицах действуют и в других европейских городах. Например, в Париже городские автобусы некоторых маршрутов по ночам останавливаются по требованию с 2018 года.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
мадрид (город)
испания
париж
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туризм, новости - туризм, мадрид (город), испания, париж

В Мадриде ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин

18:03 17.09.2020
516
© Flickr / ITDP-EuropeОдин из курсирующих в пригородах Мадрида автобус
Один из курсирующих в пригородах Мадрида автобус - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Flickr / ITDP-Europe
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В провинции Мадрид ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин, детей и подростков, сообщает "Еврпульс".
Помимо испанской столицы в состав провинции входят еще несколько десятков городов. Возможностью останавливать автобус в нужно месте смогут воспользоваться женщины, дети и подростки. Это обезопасит их путь домой в темное время суток.
Нововведение вступит в силу с конца сентября. В начале года новую схему в течение месяца проверяли на шести автобусных маршрутах. Оказалось, что в 95 процентах случаев о дополнительной остановке просили женщины.
Похожие меры по профилактике насилия на улицах действуют и в других европейских городах. Например, в Париже городские автобусы некоторых маршрутов по ночам останавливаются по требованию с 2018 года.
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