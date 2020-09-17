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Американский эксперт оценил планы НАСА по добыче лунных ресурсов
Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:06
2020-09-17T09:06
джим брайденстайн
космос - риа наука
наса
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным правом и не ущемляет интересы других стран, заявил РИА Новости профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк (Frans G. von der Dunk)."Я считаю, что добыча лунных ресурсов законна, если ведется в соответствии с нормами международного космического права, в частности с принятием на себя ответственности и необходимости вести работы с учетом деятельности других стран и лунной среды", - прокомментировал эксперт планы <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> по привлечению частных компаний для добычи лунных ресурсов.Между тем, признает он, для того, чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам, уважала права стран и их игроков, отвечала международному праву и обеспечивала интересы добросовестных компаний, "необходим гораздо более проработанный нежели тот, что действует сегодня, правовой режим"."Сейчас серьезные обсуждения идут именно об этом, хотя я не рассчитываю, что они в скором времени приведут к новому соглашению (или дополнению к Договору о космосе или даже Лунному соглашению), проработка более детального международного права в этой сфере произойдет на уровне неформальных соглашений, которые будут реализовываться в рамках национальных законов в сфере космоса и системе лицензирования, которая будет накладывать очень конкретные обязательства и более четкие права для обладателей этих лицензий", - поясняет эксперт.Он надеется, что "со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право".Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении до 2024 года осуществлять покупку лунного грунта у частных компаний. Американское космическое ведомство заявило, что контракты получат компании, которые смогут представить информацию о месте и способах добычи лунных ресурсов, представить снимки процесса добычи и должны будут передать право собственности на них НАСА.Отвечая в среду на вопрос о законности намерений НАСА добывать ресурсы на Луне, глава американского космического ведомства <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> сравнил это с рыбной ловлей: он провел аналогию между Луной и океаном, добыча природных ресурсов в котором не ставит под сомнение суверенитет последнего. Брайденстайн подчеркнул, что, по мнению НАСА, планы добычи ресурсов частными компаниями полностью соответствуют международному Договору о космосе.
https://ria.ru/20200805/1575378774.html
https://ria.ru/20200902/nasa-1576655184.html
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джим брайденстайн, космос - риа наука, наса

Американский эксперт оценил планы НАСА по добыче лунных ресурсов

09:06 17.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным правом и не ущемляет интересы других стран, заявил РИА Новости профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк (Frans G. von der Dunk).
"Я считаю, что добыча лунных ресурсов законна, если ведется в соответствии с нормами международного космического права, в частности с принятием на себя ответственности и необходимости вести работы с учетом деятельности других стран и лунной среды", - прокомментировал эксперт планы НАСА по привлечению частных компаний для добычи лунных ресурсов.
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Между тем, признает он, для того, чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам, уважала права стран и их игроков, отвечала международному праву и обеспечивала интересы добросовестных компаний, "необходим гораздо более проработанный нежели тот, что действует сегодня, правовой режим".
"Сейчас серьезные обсуждения идут именно об этом, хотя я не рассчитываю, что они в скором времени приведут к новому соглашению (или дополнению к Договору о космосе или даже Лунному соглашению), проработка более детального международного права в этой сфере произойдет на уровне неформальных соглашений, которые будут реализовываться в рамках национальных законов в сфере космоса и системе лицензирования, которая будет накладывать очень конкретные обязательства и более четкие права для обладателей этих лицензий", - поясняет эксперт.
Он надеется, что "со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право".
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Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении до 2024 года осуществлять покупку лунного грунта у частных компаний. Американское космическое ведомство заявило, что контракты получат компании, которые смогут представить информацию о месте и способах добычи лунных ресурсов, представить снимки процесса добычи и должны будут передать право собственности на них НАСА.
Отвечая в среду на вопрос о законности намерений НАСА добывать ресурсы на Луне, глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн сравнил это с рыбной ловлей: он провел аналогию между Луной и океаном, добыча природных ресурсов в котором не ставит под сомнение суверенитет последнего. Брайденстайн подчеркнул, что, по мнению НАСА, планы добычи ресурсов частными компаниями полностью соответствуют международному Договору о космосе.
071014
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Джим БрайденстайнКосмос - РИА НаукаНАСА
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