https://ria.ru/20200917/luna-1577366132.html

Американский эксперт оценил планы НАСА по добыче лунных ресурсов

Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:06

2020-09-17T09:06

2020-09-17T09:06

джим брайденстайн

космос - риа наука

наса

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Американский эксперт в области космического права считает добычу НАСА лунных ресурсов законной, если она ведется в соответствии с действующим международным правом и не ущемляет интересы других стран, заявил РИА Новости профессор Института права Университета Небраски-Линкольна (University of Nebraska-Lincoln, College of Law) Франс Фон Дер Данк (Frans G. von der Dunk)."Я считаю, что добыча лунных ресурсов законна, если ведется в соответствии с нормами международного космического права, в частности с принятием на себя ответственности и необходимости вести работы с учетом деятельности других стран и лунной среды", - прокомментировал эксперт планы <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> по привлечению частных компаний для добычи лунных ресурсов.Между тем, признает он, для того, чтобы такая деятельность не приводила к международным конфликтам, уважала права стран и их игроков, отвечала международному праву и обеспечивала интересы добросовестных компаний, "необходим гораздо более проработанный нежели тот, что действует сегодня, правовой режим"."Сейчас серьезные обсуждения идут именно об этом, хотя я не рассчитываю, что они в скором времени приведут к новому соглашению (или дополнению к Договору о космосе или даже Лунному соглашению), проработка более детального международного права в этой сфере произойдет на уровне неформальных соглашений, которые будут реализовываться в рамках национальных законов в сфере космоса и системе лицензирования, которая будет накладывать очень конкретные обязательства и более четкие права для обладателей этих лицензий", - поясняет эксперт.Он надеется, что "со временем местные национальные законы могут оказаться достаточно последовательными для того, чтобы трансформироваться в обычное международное право".Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении до 2024 года осуществлять покупку лунного грунта у частных компаний. Американское космическое ведомство заявило, что контракты получат компании, которые смогут представить информацию о месте и способах добычи лунных ресурсов, представить снимки процесса добычи и должны будут передать право собственности на них НАСА.Отвечая в среду на вопрос о законности намерений НАСА добывать ресурсы на Луне, глава американского космического ведомства <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> сравнил это с рыбной ловлей: он провел аналогию между Луной и океаном, добыча природных ресурсов в котором не ставит под сомнение суверенитет последнего. Брайденстайн подчеркнул, что, по мнению НАСА, планы добычи ресурсов частными компаниями полностью соответствуют международному Договору о космосе.

https://ria.ru/20200805/1575378774.html

https://ria.ru/20200902/nasa-1576655184.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, космос - риа наука, наса