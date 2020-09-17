https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577416909.html

Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T23:10

2020-09-17T23:10

2020-09-17T23:22

арсен аваков

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> посоветовал президенту Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что украинцы для белорусов друзья.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия "вынуждена" закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, а границу с Украиной - усилить."Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - отметил Аваков.

https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html

Ярослав Погодин У Авакова лесопилка из собственных брёвен, поэтому зрение не важное... )) 61

Было И будет Это говорит тот, который каждый раз во время ЧП в Киеве или Украины видет руки кремля? 41

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире