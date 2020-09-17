Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577416909.html
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:10
2020-09-17T23:22
арсен аваков
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1400x0_80_0_0_94f2af8dcafca3ab6b475fac77f44563.jpg
<strong>КИЕВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> посоветовал президенту Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что украинцы для белорусов друзья.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия "вынуждена" закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, а границу с Украиной - усилить."Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - отметил Аваков.
https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html
У Авакова лесопилка из собственных брёвен, поэтому зрение не важное... ))
61
Это говорит тот, который каждый раз во время ЧП в Киеве или Украины видет руки кремля?
41
12
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_2b2a128c73ede8f4b8c79b2c50fbde59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсен аваков, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"

23:10 17.09.2020 (обновлено: 23:22 17.09.2020)
4607
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что украинцы для белорусов друзья.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить.

"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам, - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", - подчеркнул министр, отметив, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - отметил Аваков.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 20:58
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
26451331151
Обсудить 12
Арсен АваковАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Авакова лесопилка из собственных брёвен, поэтому зрение не важное... ))
17 сентября, 23:18
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
5260012
Это говорит тот, который каждый раз во время ЧП в Киеве или Украины видет руки кремля?
17 сентября, 23:22
Было И будетБыло И будет
3910010
Рекомендуем
Обмен пленными между Украиной и ДНР
Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Алексей Навальный
Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский на XVII Съезде политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017
Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В Конгрессе США запретили называть COVID-19 "китайским вирусом"
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
Британский истребитель Typhoon на военной базе в Румынии
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния