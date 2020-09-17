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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577416858.html
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:09
2020-09-17T23:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше."Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье", - сказал он.Лукашенко отметил, что республика закроет границу с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a>, а также усилит госграницу с Украиной."Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", - добавил он.Учения, по словам белорусского лидера, пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам."Решается судьба Европы"Лукашенко также заявил, что страна стоит "на грани страшной катастрофы". "Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", - подчеркнул президент.Он отметил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>."Был подключен следующий этап - жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом", - сказал он."Протест обречен"Кроме того, Лукашенко выразил убежденность, что протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> обречены на неудачу."Под этими бело-красно-белыми флагами, посмотрите, какие термины и слова... Это они придумали: блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига, он не мог произойти в нашей стране, он не произойдет никогда", - заявил он.День голосования в Белоруссии, добавил Лукашенко, "был соткан из провокаций"."И последняя провокация - блокирование на 69 участках в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и в отдельных городах ни в чем неповинных людей, членов участковых избирательных комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого началось. Я не мог этого терпеть", - возмутился он.Глава государства назвал себя мирным человеком, который не хочет развязывания войны."Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - заключил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Он себя кем возомнил вообще? Кто знал про Белоруссию пока там каратели не начали забивать людей до смерти.
69
Кем ты себя возомнил, если не знаешь президента Белоруссии? Кто знал о Белоруссии? Ты кто такой, откуда вещаешь,если всё это ты не знаешь? Сказал бы тебе, да модератор не пропустит.
49
9
польша
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, украина, в мире

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

23:09 17.09.2020
24172
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.
"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье", - сказал он.
Лукашенко отметил, что республика закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит госграницу с Украиной.
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", - добавил он.
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Учения, по словам белорусского лидера, пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам.

"Решается судьба Европы"

Лукашенко также заявил, что страна стоит "на грани страшной катастрофы".
"Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", - подчеркнул президент.
Он отметил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей Европы.
"Был подключен следующий этап - жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом", - сказал он.

"Протест обречен"

Кроме того, Лукашенко выразил убежденность, что протесты в Белоруссии обречены на неудачу.
"Под этими бело-красно-белыми флагами, посмотрите, какие термины и слова... Это они придумали: блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига, он не мог произойти в нашей стране, он не произойдет никогда", - заявил он.
День голосования в Белоруссии, добавил Лукашенко, "был соткан из провокаций".
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"И последняя провокация - блокирование на 69 участках в Минске и в отдельных городах ни в чем неповинных людей, членов участковых избирательных комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого началось. Я не мог этого терпеть", - возмутился он.
Глава государства назвал себя мирным человеком, который не хочет развязывания войны.
"Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - заключил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Он себя кем возомнил вообще? Кто знал про Белоруссию пока там каратели не начали забивать людей до смерти.
17 сентября, 23:54
IvaN KuvalDaIvaN KuvalDa
12000255
Кем ты себя возомнил, если не знаешь президента Белоруссии? Кто знал о Белоруссии? Ты кто такой, откуда вещаешь,если всё это ты не знаешь? Сказал бы тебе, да модератор не пропустит.
18 сентября, 00:41
Kuznetsov4111951Kuznetsov4111951
4400014
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