https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577392106.html

В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии

Европейские депутаты считают, что Александр Лукашенко, которого они не считают легитимным президентом Белоруссии, не может принимать решений в ущерб... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:41

2020-09-17T15:41

2020-09-17T15:41

протесты в белоруссии

европарламент

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Европейские депутаты считают, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, которого они не считают легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не может принимать решений в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, говорится в принятой в четверг по итогам пленарной сессии <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> резолюции."Александр Лукашенко не имеет ни политического мандата, ни морального права брать на себя новые обязательства от имени Белоруссии, в том числе, с российскими властями, которые (обязательства – ред.) могут угрожать суверенитету и территориальной целостности страны", - говорится в документе.Депутаты также отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести против белорусского лидера санкции, и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200917/protesty-1577378453.html

Ольга Занкова оригинально... рассуждать об угрозе суверенитету Белоруссии, но при этом давать УКАЗАНИЯ суверенному государству - в порядке вещей 34

Инга Зайцева Они то знают, что значит потеря суверенитета. 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире