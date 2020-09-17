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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577392106.html
В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии
Европейские депутаты считают, что Александр Лукашенко, которого они не считают легитимным президентом Белоруссии, не может принимать решений в ущерб... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:41
2020-09-17T15:41
протесты в белоруссии
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Европейские депутаты считают, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, которого они не считают легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не может принимать решений в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, говорится в принятой в четверг по итогам пленарной сессии <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> резолюции."Александр Лукашенко не имеет ни политического мандата, ни морального права брать на себя новые обязательства от имени Белоруссии, в том числе, с российскими властями, которые (обязательства – ред.) могут угрожать суверенитету и территориальной целостности страны", - говорится в документе.Депутаты также отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести против белорусского лидера санкции, и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200917/protesty-1577378453.html
оригинально... рассуждать об угрозе суверенитету Белоруссии, но при этом давать УКАЗАНИЯ суверенному государству - в порядке вещей
34
Они то знают, что значит потеря суверенитета.
24
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белоруссия
РИА Новости
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60
европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии

15:41 17.09.2020
958
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Европейские депутаты считают, что Александр Лукашенко, которого они не считают легитимным президентом Белоруссии, не может принимать решений в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, говорится в принятой в четверг по итогам пленарной сессии Европарламента резолюции.
"Александр Лукашенко не имеет ни политического мандата, ни морального права брать на себя новые обязательства от имени Белоруссии, в том числе, с российскими властями, которые (обязательства – ред.) могут угрожать суверенитету и территориальной целостности страны", - говорится в документе.
Депутаты также отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести против белорусского лидера санкции, и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
оригинально... рассуждать об угрозе суверенитету Белоруссии, но при этом давать УКАЗАНИЯ суверенному государству - в порядке вещей
17 сентября, 15:43
О Ольга Занкова
3310000
Они то знают, что значит потеря суверенитета.
17 сентября, 15:44
ИЗИнга Зайцева
2040000
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