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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577384155.html
Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти
Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский заявил, что угроза силового захвата власти в стране купирована. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:46
2020-09-17T14:09
мария колесникова
виктор бабарико
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский заявил, что угроза силового захвата власти в стране купирована.Бельский отметил, что у белорусских оппозиционных сил "в традиции перессориться, когда речь заходит о том, чтобы пойти дальше объединяющей их идеи забрать у действующего главы государства властный жезл".При этом помощник президента указал на попытку "размыть персональную ответственность самоназначенной верхушки через перечисление многих, поэтому список стал раздуваться до сотен"."Для некоторых поименованных это было неприятной новостью, так как такая "честь" предоставлена помимо их воли. В данной связи они сразу же заявили самоотвод. И да, никакой демократии при формировании совета не было - сплошной волюнтаризм. Ни территориальных собраний с выдвижением достойных "меньшевиков"…, ни обсуждения уставных документов, регламентирующих задачи и порядок работы "учредительного собрания". То есть орган "народного самоуправления" сформирован на тех же принципах, что и несанкционированное уличное шествие, - кто пришел, тот и "сябра (член совета – ред.)", - подчеркнул Бельский.Он добавил, что оппозиция изначально не захотела соблюсти формальности, которые отражены в законодательстве, поставила себя "вне закона". "И тут - о чудо! - озвучена идея создать партию "Вместе". Оказывается, об этом <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> договорились еще до задержания последнего. То есть законный способ участия в политической жизни страны оставлен на потом в качестве резервного", - констатировал помощник президента.По мнению Бельского, оппозиция решили пойти "по нисходящей: силовой захват через уличные акции - давление различных несогласных, забастовки, саботаж, паралич власти и "мирная" ее передача с использованием координационного совета - политическая партия, которая будет бороться за власть в рамках правового поля". "А начать с этого нельзя было? Зачем было терзать и делить страну?" - заявил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/belorussiya-1577378020.html
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мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти

13:46 17.09.2020 (обновлено: 14:09 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди на детской площадке, названой "Площадью перемен", на улице Червякова в Минске
Люди на детской площадке, названой Площадью перемен, на улице Червякова в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди на детской площадке, названой "Площадью перемен", на улице Червякова в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский заявил, что угроза силового захвата власти в стране купирована.

"Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает - можно вспомнить и про закон", - говорится в статье Бельского, опубликованной на сайте Sputnik Беларусь.

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Бельский отметил, что у белорусских оппозиционных сил "в традиции перессориться, когда речь заходит о том, чтобы пойти дальше объединяющей их идеи забрать у действующего главы государства властный жезл".
"Как только дискуссия выходит на уровень, например, кто будет лицом оппозиции, сразу раздрай. Не случайно и так называемый координационный совет собирали под эту цель - отъема власти. Но просчитались, так как в отличие от во многом обезличенных уличных хождений, участие в которых милостиво трактуется в большинстве случаев как административное правонарушение, запахло уголовщиной для лиц по озвученному списку", - продолжил он.
При этом помощник президента указал на попытку "размыть персональную ответственность самоназначенной верхушки через перечисление многих, поэтому список стал раздуваться до сотен".
"Для некоторых поименованных это было неприятной новостью, так как такая "честь" предоставлена помимо их воли. В данной связи они сразу же заявили самоотвод. И да, никакой демократии при формировании совета не было - сплошной волюнтаризм. Ни территориальных собраний с выдвижением достойных "меньшевиков"…, ни обсуждения уставных документов, регламентирующих задачи и порядок работы "учредительного собрания". То есть орган "народного самоуправления" сформирован на тех же принципах, что и несанкционированное уличное шествие, - кто пришел, тот и "сябра (член совета – ред.)", - подчеркнул Бельский.
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Он добавил, что оппозиция изначально не захотела соблюсти формальности, которые отражены в законодательстве, поставила себя "вне закона". "И тут - о чудо! - озвучена идея создать партию "Вместе". Оказывается, об этом Мария Колесникова и Виктор Бабарико договорились еще до задержания последнего. То есть законный способ участия в политической жизни страны оставлен на потом в качестве резервного", - констатировал помощник президента.
По мнению Бельского, оппозиция решили пойти "по нисходящей: силовой захват через уличные акции - давление различных несогласных, забастовки, саботаж, паралич власти и "мирная" ее передача с использованием координационного совета - политическая партия, которая будет бороться за власть в рамках правового поля". "А начать с этого нельзя было? Зачем было терзать и делить страну?" - заявил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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