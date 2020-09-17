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https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577379998.html
В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко
Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг сообщения о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай учится в их... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:00
2020-09-17T13:00
александр лукашенко
мгу имени м. в. ломоносова
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг сообщения о том, что сын президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> Николай учится в их учреждении."Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20200806/1575465141.html
У Лукашенок такие взгляды будто они не на белорусов смотрят, а на кучу мусора
15
Что там выдумывают : Под вымышленным именем... Да его за километр будет заметно - даже по одному поведению ( норов снобистский на кроткий простолюдинов сразу не изменишь - это надо великим актером или таким же шпионом ).
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, мгу имени м. в. ломоносова, белоруссия, в мире

В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко

13:00 17.09.2020
3855
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг сообщения о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай учится в их учреждении.
"Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время катания на лыжах в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 20:29
Лукашенко рассказал об отношениях своего сына с Путиным
18203146
Обсудить 4
Александр ЛукашенкоМГУ имени М. В. ЛомоносоваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У Лукашенок такие взгляды будто они не на белорусов смотрят, а на кучу мусора
17 сентября, 14:34
STeaM Project BandSTeaM Project Band
600009
Что там выдумывают : Под вымышленным именем... Да его за километр будет заметно - даже по одному поведению ( норов снобистский на кроткий простолюдинов сразу не изменишь - это надо великим актером или таким же шпионом ).
17 сентября, 14:03
NNickB777
310009
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