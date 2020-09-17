https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577379998.html
В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко
Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг сообщения о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай учится в их... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:00
2020-09-17T13:00
2020-09-17T13:00
александр лукашенко
мгу имени м. в. ломоносова
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг сообщения о том, что сын президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> Николай учится в их учреждении."Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20200806/1575465141.html
STeaM Project Band
У Лукашенок такие взгляды будто они не на белорусов смотрят, а на кучу мусора
15
NickB777
Что там выдумывают : Под вымышленным именем... Да его за километр будет заметно - даже по одному поведению ( норов снобистский на кроткий простолюдинов сразу не изменишь - это надо великим актером или таким же шпионом ).
13
4
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, мгу имени м. в. ломоносова, белоруссия, в мире