Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200917/les-1577390580.html
Нижегородские лесники получили более ста единиц техники с начала года
Лесники Нижегородской области получили более 100 единиц техники в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:20
2020-09-17T15:20
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/41/1558174175_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_701305fcbabd4b4464c4e4d82e52e1c8.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости.</strong> Лесники <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> получили более 100 единиц техники в 2020 году, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Пятьдесят новых лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости передали сотрудникам служб лесного и пожарного надзора в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> в преддверии Дня работников леса.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, за последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. "В этом году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. При этом погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять поставленные задачи", - сказал Никитин.Отмечается, что правительство Нижегородской области увеличивает финансирование содержания лесопожарных формирований - в 2020 году на эти цели предусмотрено 294,8 миллиона рублей. "Благодаря этому удалось сформировать целостный и мощный комплекс мониторинга и тушения лесных пожаров. Полномасштабно работает система видеонаблюдения, которая включает 91 видеокамеру на территории 31 муниципального района. Площадь обслуживания видеомониторинга превышает 3,2 миллиона гектаров, что составляет практически 100% территории земель лесного фонда региона. Эффективность обнаружения лесных пожаров возросла с 15% в 2014 году до 60% в 2020-м", - подчеркивается в сообщении.
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155817/41/1558174175_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_7ff9acf3a0cd46aaf84c43b397ad1c81.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижегородские лесники получили более ста единиц техники с начала года

15:20 17.09.2020
48
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛесопожарная техника
Лесопожарная техника - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Лесопожарная техника. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Лесники Нижегородской области получили более 100 единиц техники в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Пятьдесят новых лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости передали сотрудникам служб лесного и пожарного надзора в четверг в Нижнем Новгороде в преддверии Дня работников леса.
"От оперативности действий государственного лесного и пожарного надзора зависит не только сохранность лесов, но и жизни людей. Учитывая, что лесные массивы труднодоступны, обновление автопарка лесной охраны - очень важная задача. В текущем году на вооружение нижегородских лесников поступило более 100 единиц техники, в том числе благодаря участию региона в национальном проекте "Экология", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, за последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. "В этом году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. При этом погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять поставленные задачи", - сказал Никитин.
Отмечается, что правительство Нижегородской области увеличивает финансирование содержания лесопожарных формирований - в 2020 году на эти цели предусмотрено 294,8 миллиона рублей. "Благодаря этому удалось сформировать целостный и мощный комплекс мониторинга и тушения лесных пожаров. Полномасштабно работает система видеонаблюдения, которая включает 91 видеокамеру на территории 31 муниципального района. Площадь обслуживания видеомониторинга превышает 3,2 миллиона гектаров, что составляет практически 100% территории земель лесного фонда региона. Эффективность обнаружения лесных пожаров возросла с 15% в 2014 году до 60% в 2020-м", - подчеркивается в сообщении.
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Раввин: религиозные организации могут сами аттестовывать духовенство
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ только для абитуриентов
Экспресс-тестирование на COVID-19
COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии
Телеведущая Ольга Скабеева
"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса
Расстроенный молодой человек
Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть
Завод по производству коксохимической продукции (ООО Мечел-Кокс) в Челябинске
"Мечел" призвали завершить мероприятия по снижению выбросов до 2023 года
Статуя Фемиды
В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
Оксана Пушкина
В Госдуме оценили идею пожизненного надзора за педофилами
Александр Бречалов
Глава Удмуртии оценил тест на выявление предпринимательских способностей
Руки ребенка и матери
Омбудсмен призвала запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
Заморозки
Москвичей предупредили о первых заморозках
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
"Вектор" завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти сохранят соцнаправленность бюджета на 2021-2023 годы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния