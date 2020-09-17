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Нижегородские лесники получили более ста единиц техники с начала года

Лесники Нижегородской области получили более 100 единиц техники в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:20

2020-09-17T15:20

2020-09-17T15:20

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости.</strong> Лесники <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> получили более 100 единиц техники в 2020 году, заявил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Пятьдесят новых лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости передали сотрудникам служб лесного и пожарного надзора в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> в преддверии Дня работников леса.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, за последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. "В этом году зафиксировано всего 25 пожаров. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м. При этом погодные условия были достаточно сложными. Уверен, что новая техника поможет работникам лесного хозяйства еще более эффективно выполнять поставленные задачи", - сказал Никитин.Отмечается, что правительство Нижегородской области увеличивает финансирование содержания лесопожарных формирований - в 2020 году на эти цели предусмотрено 294,8 миллиона рублей. "Благодаря этому удалось сформировать целостный и мощный комплекс мониторинга и тушения лесных пожаров. Полномасштабно работает система видеонаблюдения, которая включает 91 видеокамеру на территории 31 муниципального района. Площадь обслуживания видеомониторинга превышает 3,2 миллиона гектаров, что составляет практически 100% территории земель лесного фонда региона. Эффективность обнаружения лесных пожаров возросла с 15% в 2014 году до 60% в 2020-м", - подчеркивается в сообщении.

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество