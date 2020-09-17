https://ria.ru/20200917/ledokol-1577366701.html

СМИ узнали о пересмотре программы обновления флота неатомных ледоколов

Программа обновления флота неатомных ледоколов РФ стоимостью более 50 миллиардов рублей пересмотрена и к 2024 году будет выполнена лишь частично из-за... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:22

2020-09-17T09:22

2020-09-17T09:22

россия

фгуп "росморпорт"

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155573/09/1555730999_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_93cfdbce98cde951cff199f6fe759643.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Программа обновления флота неатомных ледоколов РФ стоимостью более 50 миллиардов рублей пересмотрена и к 2024 году будет выполнена лишь частично из-за ослабления рубля и нехватки бюджетных средств, пишет в четверг газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" со ссылкой на обновленную редакцию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).По данным издания, <a href="http://ria.ru/organization_FGUP_Rosmorport/" target="_blank" data-auto="true">ФГУП "Росморпорт"</a> может получить к 2024 году лишь четыре ледокола, а не девять, как предполагалось ранее в КПМИ. Срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37% - до 72 миллиардов рублей.Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, "Росморпорт" стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов, отмечает газета. Наиболее стабильна ситуация с ледоколом на 18 МВт для Дальневосточного бассейна, который строит "Пелла" за 7,5 миллиарда рублей. Он должен быть сдан к сентябрю 2024 года, увеличение стоимости не обсуждается.Конкурс на второй ЛК-18 для Северо-Западного бассейна так и не состоялся — из-за низкой цены в 7,3 миллиарда рублей на него не пришло ни одного участника. В обновленном КПМИ говорится, что есть предложение увеличить предельную стоимость до 8 миллиардов рублей с авансом не менее 50%. Ледокол должен быть построен до 2024 года. Конкурс на его строительство планируется в октябре-ноябре, уточнили изданию в "Росморпорте".Еще два ледокола 12–14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 миллиардов рублей (ранее - 13 миллиардов), которые должны работать на дизтопливе и СПГ, рискуют выйти за рамки 2024 года. В КПМИ указано, что только "Пелла" согласилась строить два судна за 17,9 миллиарда рублей, но "Росморпорт" считает такую цену "завышенной"."Мы поддерживаем политику по импортозамещению, но в силу объективных обстоятельств значительная часть оборудования импортного происхождения и не имеет отечественных аналогов, потому значительное влияние на планы по строительству судов оказывает волатильность международных финансовых рынков", - прокомментировали изданию во ФГУПе. В КПМИ предусмотрено завершение строительства этих ледоколов до конца 2024 года. "Выдержать данный срок возможно только в случае скорейшего начала строительства судов", - отметили в "Росморпорте".Менее мощные ледоколы получили низкий приоритет в программе, и их ввод точно будет отложен, пишет газета. Так, два портовых ледокола на 6–8 МВт стоимостью 14,6 миллиарда рублей теперь планируется сдать в 2028 году. Неясна ситуация с четырьмя мелкосидящими ледоколами на 6,4 МВт совокупной стоимостью 19 миллиардов рублей, которые изначально должна была строить дальневосточная верфь "Звезда". Контракт на первый ледокол с опционом еще на три был заключен еще в мае 2018 года, тогда речь шла о том, что он будет сдан до конца 2021 года. В новой редакции КПМИ говорится, что сдача первых двух ледоколов на "Звезде" перенесена на 2025 год, еще двух — на 2028 год, причем верфь уже не указана. Общая стоимость четырех судов выросла до 25,9 миллиарда рублей.В Минтрансе изданию сообщили, что в ближайшее время изменения в паспортах проектов "Морские порты РФ" и "Севморпуть" вынесут на рассмотрение проектного комитета КПМИ.

https://ria.ru/20200915/arktika-1577240769.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фгуп "росморпорт", экономика