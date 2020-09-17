Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/lavrov-1577408994.html
Лавров рассказал, чем славится американская "мягкая сила"
США используют "мягкую силу" с целью изменения режимов в других странах, эта политика славится "обработкой и промыванием мозгов", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:20
2020-09-17T23:43
сергей лавров
джордж буш (младший)
барак обама
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577086931_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_102b798ec1d54d217157b801d0a07b76.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> используют "мягкую силу" с целью изменения режимов в других странах, эта политика славится "обработкой и промыванием мозгов", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Министр отметил, что экс-президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> "многократно заявлял, что Америка - это "исключительная нация" и она должна показывать пример всему миру".Глава МИД РФ отметил, что от "мягкой силы" США не выиграла страна ни в одном регионе. "Не только на территории бывшего Советского Союза ни одна страна не выиграла. Посмотрите в любом другом регионе, где американцы меняли режим", - отметил он."Ирак, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливия</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> они пытались, у них не получилось. Сейчас, надеюсь, там все-таки будет по-другому. Нет ни одной страны, где американцы сменили режим, провозгласив это победой демократии, как сделал <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Буш</a> в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> в мае 2003 года, на палубе авианосца. Он сказал, что в Ираке победила демократия. Интересно было бы сейчас узнать, как бывший президент США оценивает ситуацию в Ираке сегодня. Но никто сейчас, наверно, не будет к этому возвращаться, потому что прошли те времена, когда свои ошибки честно признавали", - добавил министр.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577086931_264:0:2995:2048_1400x0_80_0_0_f408dbdb12d2e0f0262814ace4993cab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, джордж буш (младший), барак обама, сша, в мире

Лавров рассказал, чем славится американская "мягкая сила"

19:20 17.09.2020 (обновлено: 23:43 17.09.2020)
970
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США используют "мягкую силу" с целью изменения режимов в других странах, эта политика славится "обработкой и промыванием мозгов", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы определяют термин "мягкая сила" как попытку продвигать политику влияния на умы и сердца в политическом плане не для того, чтобы пропагандировать свою культуру и язык, а чтобы менять настроение политического класса с целью последующего изменения режима. Они занимаются этим повседневно и даже не хотят скрывать этого, везде говорят, что должны нести мир и демократию во все остальные страны", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Министр отметил, что экс-президент США Барак Обама "многократно заявлял, что Америка - это "исключительная нация" и она должна показывать пример всему миру".

"Сейчас мой коллега (госсекретарь США) Майк Помпео едет в Чехию и говорит: "Не надо вам русских пускать к атомной энергетике. Выгоните их из списка компаний, которые участвуют в тендере". В Венгрии было примерно то же самое. Потом поехал в Африку, сказал громогласно африканским странам: "Не имейте никаких дел с русскими и с китайцами, они торгуют с вами из корыстных соображений, а мы налаживаем с вами экономическое сотрудничество для того, чтобы вы процветали". Я цитирую. Это очень просто формулируется. Примерно так же, как у них ведется пропаганда на телевидении, такими кондовыми, рублеными фразами, понятными для обывателя. Поэтому обработка и промывание мозгов – это то, чем славится американская "мягкая сила", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что от "мягкой силы" США не выиграла страна ни в одном регионе. "Не только на территории бывшего Советского Союза ни одна страна не выиграла. Посмотрите в любом другом регионе, где американцы меняли режим", - отметил он.
"Ирак, Ливия. В Сирии они пытались, у них не получилось. Сейчас, надеюсь, там все-таки будет по-другому. Нет ни одной страны, где американцы сменили режим, провозгласив это победой демократии, как сделал Джордж Буш в Ираке в мае 2003 года, на палубе авианосца. Он сказал, что в Ираке победила демократия. Интересно было бы сейчас узнать, как бывший президент США оценивает ситуацию в Ираке сегодня. Но никто сейчас, наверно, не будет к этому возвращаться, потому что прошли те времена, когда свои ошибки честно признавали", - добавил министр.
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Война и мир Дональда Трампа
7940003
Обсудить 1
Сергей ЛавровДжордж Буш (младший)Барак ОбамаСШАВ мире
Рекомендуем
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Лавров назвал избирательную кампанию в США "удивительной"
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров рассказал, как США продвигают нужную повестку в других странах
Ящик для голосования в Майами, США
Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о целях Запада в ситуации с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Лавров рассказал о "большой ошибке" Запада в отношениях с Россией
Светлана Тихановская
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова рассказала о замкнутом круге в истории с Навальным
Филипп Рикер
В Госдепе назвали Россию главной "военной угрозой" для Европы
Здание Европейского парламента в Брюсселе
В России оценили резолюцию Европарламента о санкциях из-за Навального
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям
Лавров о ситуации в Белоруссии: Светлана Тихановская говорит не своим голосом
Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
Лавров уверен, что работа по интеграции с Белоруссией скоро возобновится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния