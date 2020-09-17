https://ria.ru/20200917/lavrov-1577408994.html
Лавров рассказал, чем славится американская "мягкая сила"
США используют "мягкую силу" с целью изменения режимов в других странах, эта политика славится "обработкой и промыванием мозгов", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:20
2020-09-17T19:20
2020-09-17T23:43
сергей лавров
джордж буш (младший)
барак обама
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> используют "мягкую силу" с целью изменения режимов в других странах, эта политика славится "обработкой и промыванием мозгов", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Министр отметил, что экс-президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> "многократно заявлял, что Америка - это "исключительная нация" и она должна показывать пример всему миру".Глава МИД РФ отметил, что от "мягкой силы" США не выиграла страна ни в одном регионе. "Не только на территории бывшего Советского Союза ни одна страна не выиграла. Посмотрите в любом другом регионе, где американцы меняли режим", - отметил он."Ирак, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливия</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> они пытались, у них не получилось. Сейчас, надеюсь, там все-таки будет по-другому. Нет ни одной страны, где американцы сменили режим, провозгласив это победой демократии, как сделал <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Буш</a> в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> в мае 2003 года, на палубе авианосца. Он сказал, что в Ираке победила демократия. Интересно было бы сейчас узнать, как бывший президент США оценивает ситуацию в Ираке сегодня. Но никто сейчас, наверно, не будет к этому возвращаться, потому что прошли те времена, когда свои ошибки честно признавали", - добавил министр.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, джордж буш (младший), барак обама, сша, в мире