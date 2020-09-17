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https://ria.ru/20200917/latviya-1577387622.html
Сейм Латвии поддержал запрет на использование георгиевской ленты
Депутаты Сейма Латвии в первом чтении в четверг поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:29
2020-09-17T14:29
сейм латвии
латвия
в мире
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<strong>РИГА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Sejjm_Latvii" target="_blank">Сейма Латвии</a> в первом чтении в четверг поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты рассматривали поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на ношение и использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.Поправки были поддержаны большинством голосов депутатов в первом чтении. Второе чтение по этому вопросу назначено на 22 сентября. Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть одобрены в трех чтениях. Также их должен провозгласить президент Латвии.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
https://ria.ru/20200917/lenty-1577377665.html
Совсем рехнулись
16
Всё никак не уймутся нацики!!!
16
5
латвия
РИА Новости
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60
сейм латвии, латвия, в мире

Сейм Латвии поддержал запрет на использование георгиевской ленты

14:29 17.09.2020
706
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкция памяти "Георгиевская ленточка"
Акция памяти Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИГА, 17 сен – РИА Новости. Депутаты Сейма Латвии в первом чтении в четверг поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты рассматривали поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на ношение и использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Поправки были поддержаны большинством голосов депутатов в первом чтении. Второе чтение по этому вопросу назначено на 22 сентября. Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть одобрены в трех чтениях. Также их должен провозгласить президент Латвии.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 12:19
Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты
52023755
Обсудить 5
Сейм ЛатвииЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Совсем рехнулись
17 сентября, 14:31
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1600000
Всё никак не уймутся нацики!!!
17 сентября, 14:33
Владимир БрикульскийВладимир Брикульский
1400000
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