https://ria.ru/20200917/latviya-1577387622.html

Сейм Латвии поддержал запрет на использование георгиевской ленты

Депутаты Сейма Латвии в первом чтении в четверг поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:29

2020-09-17T14:29

2020-09-17T14:29

сейм латвии

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155366/30/1553663091_0:133:3020:1832_1400x0_80_0_0_6b53d07e926b411438221d0178dae0df.jpg

<strong>РИГА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Sejjm_Latvii" target="_blank">Сейма Латвии</a> в первом чтении в четверг поддержали запрет на публичное использование в республике георгиевской ленты, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты рассматривали поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на ношение и использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.Поправки были поддержаны большинством голосов депутатов в первом чтении. Второе чтение по этому вопросу назначено на 22 сентября. Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть одобрены в трех чтениях. Также их должен провозгласить президент Латвии.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://ria.ru/20200917/lenty-1577377665.html

Ярослав Погодин Совсем рехнулись 16

Владимир Брикульский Всё никак не уймутся нацики!!! 16

5

латвия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сейм латвии, латвия, в мире