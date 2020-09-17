https://ria.ru/20200917/kurs-1577380200.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,31 копейки - до 88,6313 рубля, курс доллара вырос на 26,63 копейки - до 75,1941... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:02

2020-09-17T13:02

2020-09-17T13:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,31 копейки - до 88,6313 рубля, курс доллара вырос на 26,63 копейки - до 75,1941 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 4,15 копейки, составив 81,2408 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика