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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200917/kurs-1577380200.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,31 копейки - до 88,6313 рубля, курс доллара вырос на 26,63 копейки - до 75,1941... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:02
2020-09-17T13:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,31 копейки - до 88,6313 рубля, курс доллара вырос на 26,63 копейки - до 75,1941 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 4,15 копейки, составив 81,2408 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки

13:02 17.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,31 копейки - до 88,6313 рубля, курс доллара вырос на 26,63 копейки - до 75,1941 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 4,15 копейки, составив 81,2408 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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