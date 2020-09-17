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https://ria.ru/20200917/kubit-1577399741.html
Создан материал для хранения и передачи квантовой информации
Ученые из компании Microsoft и Копенгагенского университета разработали особый материал — топологический сверхпроводник, необходимый для квантового компьютера... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:33
2020-09-17T17:33
риа наука
компьютерные технологии
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химия
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из компании <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a> разработали особый материал — топологический сверхпроводник, необходимый для квантового компьютера нового поколения. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41567-020-1017-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Physics.Для хранения и передачи квантовой информации ее носители — кубиты — должны находиться в устойчивом когерентном состоянии. Но даже в квантовой системе, состоящей всего из нескольких кубитов, оно тут же разрушается из-за малейшего электромагнитного шума или любых других случайных воздействий окружающей среды. Изолировать систему от воздействия извне — невероятно трудная задача.Решить ее можно было бы создав устойчивые к внешним воздействиям кубиты, находящиеся в топологическом, "ненарушаемом" состоянии. Гипотезу о существовании таких устойчивых частиц, одновременно являющихся собственными античастицами, высказал еще в 1937 году итальянский физик Этторе Майорана. А в 2016 году за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества Нобелевская премия по физике была присуждена трем британским ученым.Для практического достижения состояний, близких к топологическим модам Майораны, ученые вынуждены помещать систему в сверхмощное магнитное поле, причем каждый ее сегмент должен быть точно выровнен по направлению поля. И все это — при сверхнизких температурах, близких к абсолютному нулю. Понятно, что такие технические ограничения сильно мешают реализации идеи квантовых вычислений.Исследователи из лаборатории квантовых материалов Microsoft и Копенгагенского университета разработали материал, в котором, как утверждают авторы, можно получить топологическую фазу без магнитного поля. Материал состоит из трех слоев: сверхпроводящего алюминия; полупроводника — арсенида индия и ферромагнетика — сульфида европия. Именно добавка последнего позволила ученым создать материал, который можно использоваться в качестве носителя квантовой информации, защищенной от декогеренции.Тонкий слой сульфида европия индуцирует естественное магнитное поле в десять тысяч раз более сильное, чем магнитное поле Земли. Этого достаточно, чтобы в сверхпроводниковом и полупроводниковом компонентах возникла топологическое состояние."Комбинация компонентов в тройной гибрид — монокристалл-полупроводник, сверхпроводник и ферромагнитный изолятор — это новшество, — приводятся в пресс-релизе Копенгагенского университета слова одного из авторов разработки, профессора Чарльза Маркуса (Charles Marcus). — Прекрасная новость, что при низкой температуре он дает топологический сверхпроводник. Это открывает путь к созданию компонентов для топологических квантовых вычислений и открывает физикам новую систему для исследований".Авторы отмечают, что следующим шагом должно стать получение реального рабочего кубита. До сих пор физики работали над теорией топологических квантовых компьютеров, а теперь можно приступать к разработке реального устройства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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компьютерные технологии, физика, химия, открытия - риа наука

Создан материал для хранения и передачи квантовой информации

17:33 17.09.2020
5404
© Forest Stearns, Google AI Quantum Artist in ResidenceКвантовый компьютер Sycamore
Квантовый компьютер Sycamore - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Forest Stearns, Google AI Quantum Artist in Residence
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые из компании Microsoft и Копенгагенского университета разработали особый материал — топологический сверхпроводник, необходимый для квантового компьютера нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.
Для хранения и передачи квантовой информации ее носители — кубиты — должны находиться в устойчивом когерентном состоянии. Но даже в квантовой системе, состоящей всего из нескольких кубитов, оно тут же разрушается из-за малейшего электромагнитного шума или любых других случайных воздействий окружающей среды. Изолировать систему от воздействия извне — невероятно трудная задача.
Решить ее можно было бы создав устойчивые к внешним воздействиям кубиты, находящиеся в топологическом, "ненарушаемом" состоянии. Гипотезу о существовании таких устойчивых частиц, одновременно являющихся собственными античастицами, высказал еще в 1937 году итальянский физик Этторе Майорана. А в 2016 году за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества Нобелевская премия по физике была присуждена трем британским ученым.
Для практического достижения состояний, близких к топологическим модам Майораны, ученые вынуждены помещать систему в сверхмощное магнитное поле, причем каждый ее сегмент должен быть точно выровнен по направлению поля. И все это — при сверхнизких температурах, близких к абсолютному нулю. Понятно, что такие технические ограничения сильно мешают реализации идеи квантовых вычислений.
Сотрудник НОЦ ФМН (ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова и МГТУ им. Н.Э. Баумана) во время работы с криостатом растворения - РИА Новости, 1920, 28.11.2019
28 ноября 2019, 08:00РИА Наука
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Исследователи из лаборатории квантовых материалов Microsoft и Копенгагенского университета разработали материал, в котором, как утверждают авторы, можно получить топологическую фазу без магнитного поля.
Материал состоит из трех слоев: сверхпроводящего алюминия; полупроводника — арсенида индия и ферромагнетика — сульфида европия. Именно добавка последнего позволила ученым создать материал, который можно использоваться в качестве носителя квантовой информации, защищенной от декогеренции.
Тонкий слой сульфида европия индуцирует естественное магнитное поле в десять тысяч раз более сильное, чем магнитное поле Земли. Этого достаточно, чтобы в сверхпроводниковом и полупроводниковом компонентах возникла топологическое состояние.
© Charles MarcusНовый материал, состоящий из трех слоев: сверхпроводящего алюминия (Al), сульфида европия (EuS) и арсенида индия (InAs). Справа - электронная микрофотография квантового провода длиной два микрометра
Новый материал, состоящий из трех слоев: сверхпроводящего алюминия (Al), сульфида европия (EuS) и арсенида индия (InAs). Справа - электронная микрофотография квантового провода длиной два микрометра - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Charles Marcus
Новый материал, состоящий из трех слоев: сверхпроводящего алюминия (Al), сульфида европия (EuS) и арсенида индия (InAs). Справа - электронная микрофотография квантового провода длиной два микрометра
"Комбинация компонентов в тройной гибрид — монокристалл-полупроводник, сверхпроводник и ферромагнитный изолятор — это новшество, — приводятся в пресс-релизе Копенгагенского университета слова одного из авторов разработки, профессора Чарльза Маркуса (Charles Marcus). — Прекрасная новость, что при низкой температуре он дает топологический сверхпроводник. Это открывает путь к созданию компонентов для топологических квантовых вычислений и открывает физикам новую систему для исследований".
Авторы отмечают, что следующим шагом должно стать получение реального рабочего кубита. До сих пор физики работали над теорией топологических квантовых компьютеров, а теперь можно приступать к разработке реального устройства.
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