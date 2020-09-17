В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
12:13 17.09.2020 (обновлено: 16:31 17.09.2020)
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым всегда был чужим в составе Украины, поэтому воссоединение полуострова с Россией являлось лишь вопросом времени.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.
"Киевские власти всегда относились к Крыму как к чужому региону, как мачеха относится к падчерице. Всего годы крымчане испытывали на себе влияние антироссийской политики. Постоянные запреты русского языка, отсутствие государственных инвестиций в развитие полуострова, отношение к крымчанам как к людям второго сорта", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти так и не смогли на протяжении двух десятилетий выстроить конструктивный диалог с крымчанами.
"Воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени. Поэтому крымский референдум - логичный и закономерный итог ошибочного пребывания Крыма в составе Украины", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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