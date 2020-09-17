https://ria.ru/20200917/krym-1577376792.html

В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым всегда был чужим в составе Украины, поэтому воссоединение полуострова с Россией являлось РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:13

2020-09-17T12:13

2020-09-17T16:31

михаил шеремет

госдума рф

владимир путин

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> заявил, что Крым всегда был чужим в составе <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, поэтому воссоединение полуострова с Россией являлось лишь вопросом времени.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.По его словам, киевские власти так и не смогли на протяжении двух десятилетий выстроить конструктивный диалог с крымчанами.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200917/krym-1577363005.html

https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577334171.html

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, госдума рф, владимир путин, севастополь, оон, украина, политика