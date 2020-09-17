Крымский политолог указал Киеву на главные причины потери им полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Власти в Киеве забыли указать основные причины потери Украиной Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА Новости политолог, заместитель главы общественной палаты российского региона Александр Форманчук.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло ранее к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.
"В этих причинах не указаны главные. Во-первых, за 23 года пребывания полуострова в составе Украины Крыму не уделялось внимание с точки зрения развития. Во-вторых, крымчане утратили ощущение личной безопасности в связи с ростом национализма и агрессии в отношении русскоязычного Крыма. И главная причина заключается в том, что на референдуме 2014 года крымчане восстановили историческую справедливость. Так как исторически принадлежавший Российской Империи и затем РСФСР полуостров в результате зигзага несправедливости и незаконно в 1954 году оказался в составе Украины", – сказал Форманчук РИА Новости.
Он добавил, что указанные ГБР Украины причины являются лишь следствием нежелания признавать политические реалии, и-за которых Крым вновь оказался в составе России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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