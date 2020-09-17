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Крымский политолог указал Киеву на главные причины потери им полуострова
Власти в Киеве забыли указать основные причины потери Украиной Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:07
2020-09-17T12:07
россия
александр форманчук
республика крым
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Власти в Киеве забыли указать основные причины потери <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a> Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА Новости политолог, заместитель главы общественной палаты российского региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Formanchuk" target="_blank">Александр Форманчук</a>.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло ранее к выводу, что существует несколько причин, по которым <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.Он добавил, что указанные ГБР Украины причины являются лишь следствием нежелания признавать политические реалии, и-за которых Крым вновь оказался в составе России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
республика крым
украина
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россия, александр форманчук, республика крым, украина, политика

Крымский политолог указал Киеву на главные причины потери им полуострова

12:07 17.09.2020
881
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Власти в Киеве забыли указать основные причины потери Украиной Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА Новости политолог, заместитель главы общественной палаты российского региона Александр Форманчук.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло ранее к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.

"В этих причинах не указаны главные. Во-первых, за 23 года пребывания полуострова в составе Украины Крыму не уделялось внимание с точки зрения развития. Во-вторых, крымчане утратили ощущение личной безопасности в связи с ростом национализма и агрессии в отношении русскоязычного Крыма. И главная причина заключается в том, что на референдуме 2014 года крымчане восстановили историческую справедливость. Так как исторически принадлежавший Российской Империи и затем РСФСР полуостров в результате зигзага несправедливости и незаконно в 1954 году оказался в составе Украины", – сказал Форманчук РИА Новости.

Он добавил, что указанные ГБР Украины причины являются лишь следствием нежелания признавать политические реалии, и-за которых Крым вновь оказался в составе России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:34
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
4100001
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РоссияАлександр ФорманчукРеспублика КрымУкраинаПолитика
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