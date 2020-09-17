https://ria.ru/20200917/krym-1577376453.html

Крымский политолог указал Киеву на главные причины потери им полуострова

Власти в Киеве забыли указать основные причины потери Украиной Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:07

2020-09-17T12:07

2020-09-17T12:07

россия

александр форманчук

республика крым

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Власти в Киеве забыли указать основные причины потери <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a> Крыма, ограничившись только теми, которые связаны с состоянием вооруженных сил, заявил РИА Новости политолог, заместитель главы общественной палаты российского региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Formanchuk" target="_blank">Александр Форманчук</a>.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло ранее к выводу, что существует несколько причин, по которым <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.Он добавил, что указанные ГБР Украины причины являются лишь следствием нежелания признавать политические реалии, и-за которых Крым вновь оказался в составе России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр форманчук, республика крым, украина, политика