https://ria.ru/20200917/krym-1577363005.html

Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью телеканалу "Звезда" озвученные Киевом "истинные... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:03

2020-09-17T03:03

2020-09-17T03:03

россия

богдан безпалько

вооруженные силы украины

владимир путин

республика крым

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украина

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a> прокомментировал в интервью телеканалу "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">Звезда</a>" озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма.Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назвало свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Причинами такого развития события названы "преступное сокращение" украинской армии в 2012 и 2013 годах, значительное понижение штатной численности военкоматов, "уничтожение ПВО Крыма", незаконные организационных изменениях в <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>, что не позволило сформировать "ударную группу" в период крымских событий, а также неприятие мер по реагированию на внешние угрозы.По словам Безпалько, произошедшее никак не связано с тем, что в стране была слишком слабая армия и недостаток вооружения. В Киеве, по его словам, не понимают, что данные события обусловлены тем, что сама по себе Украина представляет собой лоскутное одеяло, "собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям".Он подчеркнул, что именно это обусловливает центробежную тенденцию в стране. "Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет", - добавил Безпалько.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6 процента жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html

https://ria.ru/20200915/krym-1577268717.html

АНДРЕЙ КОННИН Фантомные боли племени скакунов. Забудьте уже про украинский Крым, это был всего лишь абсурдный сон, и живите дальше. 66

Бывший Спецназовец Первая причина,это ты..а вторая,все твои мечты..и т.д 25

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россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдан безпалько, вооруженные силы украины, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире