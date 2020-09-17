https://ria.ru/20200917/krizis-1577384872.html

Всемирный банк оценил срок восстановления мировой экономики после кризиса

Восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять до пяти лет, заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:55

2020-09-17T13:55

2020-09-17T13:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

всемирный банк

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять до пяти лет, заявила главный экономист <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank" target="_blank">Всемирного банка</a> (ВБ) Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart)."Вероятно, произойдет быстрый отскок на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет", - цитирует экономиста агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.При этом Рейнхарт ожидает, что после кризиса уровень бедности в мире вырастет впервые за 20 лет.По мнению экономиста, вызванный пандемией кризис усилит неравенство в мире, "поскольку беднейшие слои населения пострадают от кризиса сильнее в богатых странах, и беднейшие страны пострадают сильнее, чем более богатые".ВБ в июне сообщил, что в 2020 году ждет рекордного спада мировой экономики со времен Второй мировой войны – на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/finansy-1577283469.html

https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, всемирный банк, экономика