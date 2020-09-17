https://ria.ru/20200917/krazha-1577373177.html

В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей

Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в Москве Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:19

2020-09-17T11:19

2020-09-17T11:19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч рублей.Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража").По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшая работает в ИКСИ, одном из ведущих российских исследовательских центров в области экономической политики."Пострадавшая женщина 1983 года рождения - замгендиректора АНО ДПО ИКСИ по административным вопросам", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200910/strakhovka-1577014915.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия