В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в Москве Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч рублей.
"Во вторник, 15 сентября, поступило сообщение о краже денежных средств с банковского счета от гражданки 1983 года рождения. Установлено, что вечером предыдущего дня неизвестные неустановленным способом с банковского счета совершили кражу денежных средств в сумме 438 тысяч 723 рублей", - говорится в сообщении столичного ГУМВД.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража").
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшая работает в ИКСИ, одном из ведущих российских исследовательских центров в области экономической политики.
"Пострадавшая женщина 1983 года рождения - замгендиректора АНО ДПО ИКСИ по административным вопросам", - сказал собеседник агентства.
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