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В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей
Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в Москве Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:19
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч рублей.Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража").По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшая работает в ИКСИ, одном из ведущих российских исследовательских центров в области экономической политики."Пострадавшая женщина 1983 года рождения - замгендиректора АНО ДПО ИКСИ по административным вопросам", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200910/strakhovka-1577014915.html
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москва, происшествия

В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей

11:19 17.09.2020
3945
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Неизвестные украли с банковского счета заместителя гендиректора расположенного в Москве Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) более 430 тысяч рублей.
"Во вторник, 15 сентября, поступило сообщение о краже денежных средств с банковского счета от гражданки 1983 года рождения. Установлено, что вечером предыдущего дня неизвестные неустановленным способом с банковского счета совершили кражу денежных средств в сумме 438 тысяч 723 рублей", - говорится в сообщении столичного ГУМВД.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража").
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшая работает в ИКСИ, одном из ведущих российских исследовательских центров в области экономической политики.
"Пострадавшая женщина 1983 года рождения - замгендиректора АНО ДПО ИКСИ по административным вопросам", - сказал собеседник агентства.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 04:16
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
976962
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