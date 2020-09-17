https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577415694.html

В Конгрессе США запретили называть COVID-19 "китайским вирусом"

Палата представителей США, которую контролируют демократы, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусу. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:22

2020-09-17T22:22

2020-09-17T22:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Палата представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которую контролируют демократы, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусу.В резолюции содержится неодобрение "всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19", включая такие выражения как "китайский вирус", "уханьский вирус" или игру слов "кунг-фу" и близкого по звучанию английского слова "грипп" (kung-flu). Авторы резолюции также призывают американские власти осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех американцев, вне зависимости от их этнического происхождения. Парламентарии отдельно призвали правоохранителей расследовать преступления, совершенные на почве ненависти из-за COVID-19.Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Республиканцы остались недовольны резолюцией, заявив, что вместо рассмотрения вопросов, касающихся законопроектов по оказанию помощи в период пандемии, демократы тратят время на принятие ни к чему не обязывающих документов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, сша, в мире