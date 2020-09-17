https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html

В российских аптеках появится препарат против COVID-19 "Коронавир"

Одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в России "Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:13

2020-09-17T20:13

2020-09-17T20:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

р-фарм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696138_0:0:3151:1772_1400x0_80_0_0_b410776022535b86a092b8dd4110cd09.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>"Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании "<a href="https://ria.ru/organization_R_farm" target="_blank">Р-Фарм</a>".В четверг Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба министерства. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах."В соответствии с полученным регистрационным удостоверением "Коронавир" стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов", - прокомментировали в пресс-службе "Р-Фарм". Препарат применяется для терапии коронавирусной инфекции COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Лекарство будет выписываться по рецепту, уточнили в компании.В результате клинического исследования "Коронавира" с участием 168 пациентов с COVID-19 было установлено, что препарат позволяет сократить медиану времени до наступления клинического улучшения (по порядковой шкале клинического улучшения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) у пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 4 дня, а в когорте амбулаторных пациентов – на 8 дней."На седьмой день в группе "Коронавира" клиническое улучшение наступало более, чем у 50% пациентов, это в 1,5 раза превышает показатель в группе сравнения, в которой использовалась стандартная терапия, включавшая либо препараты группы хлорохина, либо умифеновир в комбинации с интраназальным интерфероном альфа", - сообщили в компании об итогах клинических испытаний."Наша общая задача заключается в том, чтобы доказавший свою эффективность препарат был доступен для каждого нуждающегося в нем пациента вне зависимости от того, проходит ли он лечение в стационаре или изолирован дома", – прокомментировал председатель совета директоров "Р-Фарм" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Repik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Репик</a>. "Коронавир" производится в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> при участии <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a>.ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> через Российско-японский инвестфонд. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411560.html

https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, общество