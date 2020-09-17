https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411560.html

Препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в аптеки в понедельник

Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:11

2020-09-17T20:11

2020-09-17T20:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество