https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411560.html
Препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в аптеки в понедельник
Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:11
2020-09-17T20:11
2020-09-17T20:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Sergey Ivanovich Kopay
на правах рекламы?
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Робин Капюшон
Теперь всем Аптекам осталось только оборудовать специальное место для бесплатных лекарств .
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россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество