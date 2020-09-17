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Препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в аптеки в понедельник
Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:11
2020-09-17T20:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в аптеки в понедельник

20:11 17.09.2020 (обновлено: 20:48 17.09.2020)
8319
© ao_biohimic / InstagramАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© ao_biohimic / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.

"Препарат "Арепливир" стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках", - сказал Белый.

Также Белый заявил, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир", который с понедельника появится в российских аптеках, показал эффективность лечения, близкую к 100%.

"Эффективность лечения COVID-19 препаратом "Арепливир" близка к 100%", - сказал он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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17 сентября, 21:10
Sergey Ivanovich KopaySergey Ivanovich Kopay
1400302
Теперь всем Аптекам осталось только оборудовать специальное место для бесплатных лекарств .
17 сентября, 20:39
Робин КапюшонРобин Капюшон
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