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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577408918.html
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:17
2020-09-17T21:46
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России."Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах, уточнили в пресс-службе.В пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм" сообщили РИА Новости, что одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в "Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

19:17 17.09.2020 (обновлено: 21:46 17.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.
Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах, уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм" сообщили РИА Новости, что одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в "Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбщество
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