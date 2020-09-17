https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577408918.html

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:17

2020-09-17T19:17

2020-09-17T21:46

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России."Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах, уточнили в пресс-службе.В пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм" сообщили РИА Новости, что одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал в "Коронавир", он допущен к продаже в аптеках страны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество