https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны COVID-19, будет она или нет, зависит от каждого... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:38

2020-09-17T10:38

2020-09-17T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, будет она или нет, зависит от каждого человека, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли вторая волна.Он пояснил, что пока инфекционный процесс ещё идёт, поэтому соблюдение мер профилактики - использования масок, социальное дистанцирование необходимы. Кроме того, при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество