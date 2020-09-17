https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны COVID-19, будет она или нет, зависит от каждого... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:38
2020-09-17T10:38
2020-09-17T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, будет она или нет, зависит от каждого человека, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли вторая волна.Он пояснил, что пока инфекционный процесс ещё идёт, поэтому соблюдение мер профилактики - использования масок, социальное дистанцирование необходимы. Кроме того, при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1400x0_80_0_0_95cd248552fb2461f8102ff297d4c9bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество