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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны COVID-19, будет она или нет, зависит от каждого... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:38
2020-09-17T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, будет она или нет, зависит от каждого человека, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли вторая волна.Он пояснил, что пока инфекционный процесс ещё идёт, поэтому соблюдение мер профилактики - использования масок, социальное дистанцирование необходимы. Кроме того, при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

10:38 17.09.2020
323
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимо, чтобы избежать второй волны COVID-19, будет она или нет, зависит от каждого человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли вторая волна.
Он пояснил, что пока инфекционный процесс ещё идёт, поэтому соблюдение мер профилактики - использования масок, социальное дистанцирование необходимы. Кроме того, при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:30
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
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