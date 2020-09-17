В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34 17.09.2020 (обновлено: 11:02 17.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве —730 , Санкт-Петербурге — 211, Московской области — 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 730, 2. Санкт-Петербург - 211, 3. Московская область - 177", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чеченской Республике - 5, Еврейской автономной области- 9.
Почти 14% среди новых заболевших коронавирусом в Москве - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 33,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет. Также 13,9% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.