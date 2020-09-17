В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19

"В столице подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 33,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет. Также 13,9% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

