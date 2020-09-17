https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370223.html

В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом

За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19061, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:32

2020-09-17T10:32

2020-09-17T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19061, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 24 пациента за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 14 в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество