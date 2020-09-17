Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370223.html
В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19061, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:32
2020-09-17T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19061, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 24 пациента за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 14 в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом

10:32 17.09.2020
156
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19061, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 144 летальных случая... За весь период по России умер 19 061 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 24 пациента за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 14 в Самарской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
Врач и пациенты в отделении реанимации
В России выявили 5762 новых случая коронавируса
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Рентгеновский снимок мозга
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Коронавирус COVID-19
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Место падения польского самолета Ту-154
Юрист оценил вероятность выдачи российских авиадиспетчеров Польше
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
Врачи
Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Медицинский центр Чистый город в Красноярске, где произошел пожар
Названа предварительная причина пожара в красноярской клинике
Смартфон
Названы самые популярные смартфоны
Российские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
10:32В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
10:32В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
10:32В России выявили 5762 новых случая коронавируса
10:26Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской
Лента новостейМолния