https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577364952.html

В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,8 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:01

2020-09-17T08:01

2020-09-17T08:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,8 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,11 миллиона человек с этим заболеванием.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,13 миллиона тестов медики выявили более 82,7 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 4 миллиона человек.Лечение в больницах проходят более 1 миллиона человек. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч. Число умерших превысило 83 тысячи, за сутки от болезни скончались 1132 человека.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308241.html

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире