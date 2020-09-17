https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577337287.html

Создатели мультсериала "Южный парк" решили посмеяться над пандемией

Создатели сатирического мультсериала "Южный парк" (South Park), известные тем, что они не боятся никаких сюжетов, решили посвятить специальный эпизод пандемии... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T05:35

2020-09-17T05:35

2020-09-17T10:45

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Создатели сатирического мультсериала "Южный парк" (South Park), известные тем, что они не боятся никаких сюжетов, решили посвятить специальный эпизод пандемии коронавируса и выложили в Сеть его трейлер.В нем взрослым и детям приходится нелегко. Так, в частности, в трейлере показано, что жизнь детей в школе, куда они отправились после длительной самоизоляции, очень не похожа на то, какой была раньше. На них надеты маски, они отделены друг от друга пластиковыми экранами, а в роли учителя – детектив полиции. Авторы впервые за все 23 сезона шоу решили выпустить серию продолжительностью в один час. Премьера состоится 30 сентября на Comedy Central, а затем в течение 24 часов эпизод будет доступен на платформе HBO Max.

https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры