https://ria.ru/20200917/korabli-1577397189.html

МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре

США не следует вмешиваться в отношения России и Кипра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление госсекретаря США... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:44

2020-09-17T16:44

2020-09-17T16:44

россия

майк помпео

мария захарова

никос анастасиадис

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кипр

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148005/16/1480051679_0:0:3500:1969_1400x0_80_0_0_f862155ded92bbbf480519539decc989.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не следует вмешиваться в отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя недавнее заявление госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>.Ранее Помпео в разговоре с президентом Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a> выразил озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/kipr-rossiya-1577167685.html

3

россия

кипр

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, мария захарова, никос анастасиадис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кипр, сирия, сша, в мире