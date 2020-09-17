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МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
США не следует вмешиваться в отношения России и Кипра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление госсекретаря США... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:44
2020-09-17T16:44
россия
майк помпео
мария захарова
никос анастасиадис
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кипр
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не следует вмешиваться в отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя недавнее заявление госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>.Ранее Помпео в разговоре с президентом Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a> выразил озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/kipr-rossiya-1577167685.html
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россия
кипр
сирия
сша
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россия, майк помпео, мария захарова, никос анастасиадис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кипр, сирия, сша, в мире

МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре

16:44 17.09.2020
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© AP Photo / Pavlos VrionidesАвианосец "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Авианосец Адмирал Кузнецов в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavlos Vrionides
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США не следует вмешиваться в отношения России и Кипра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее Помпео в разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию.
"Мы считаем, что во-первых США не следовало бы вмешиваться в наши двусторонние дела с Кипром. А во-вторых, мы всегда говорили и продолжаем говорить что сотрудничество с той или иной страной никогда не направлено против интересов третьих стран и рекомендовали бы Вашингтону придерживаться того же принципа" , - сказала она на брифинге в четверг.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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"Совершенно важный пункт". Политолог объяснил значимость Кипра для РФ
13751003
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РоссияМайк ПомпеоМария ЗахароваНикос АнастасиадисМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КипрСирияСШАВ мире
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