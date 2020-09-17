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https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html
В Светлогорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
В Светлогорске состоялся очередной полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". На протяжении... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:11
2020-09-17T19:23
калининградская область
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туризм
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 17 сен – РИА Новости.</strong> В Светлогорске состоялся очередной полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". На протяжении двух дней 80 участников из 29 регионов защищали свои работы, связанные с развитием туризма, сообщает корреспондент РИА Новости. Все проекты интересныВ первый день состоялась торжественная церемония открытия, прошли мастер-классы и тренинги. Этот полуфинал под названием "Балтика" примечателен еще и тем, что стал первым после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса. На конкурс поступило более 21 тысячи заявок, однако в полуфинал "Балтика" прошло только 80 претендентов из разных городов России, в том числе и отдаленных ее уголков – Чукотки, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Все они продемонстрировали наилучшие результаты в ходе дистанционного этапа тестирования. Больше всего среди полуфиналистов оказалось жителей Санкт-Петербурга (22 человек) и Калининградской области (14 человек). В первый день конкурсанты обсуждали проекты с приглашенными экспертами и наставниками, например, телеведущим и путешественником Джоном Уорреном, решали интеллектуальные задачи. Местные достопримечательности тоже успели посетить. Как оказалось, некоторые претенденты участвуют в проектах АНО "Россия – страна возможностей" не в первый раз. Например, Яна Боднева с Камчатки. "Наш край – "туристическая Мекка". При этом считается, что это дорогой для туристов регион. Возможности экономного отдыха там неизвестны большинству путешественников. Мой проект рассчитан на то, чтобы предложить альтернативу для гостей, не располагающих большими деньгами. Мою инициативу поддержали власти – проект будет реализовываться совместно с Агентством по туризму Камчатского края", — рассказала она.Кулинарный Хогвартс и фестиваль на Куршской косеНа второй день конкурса участники представляли свои проекты членам жюри и получали их оценки. Все работы были интересными и оригинальными. Каждый работал над идеей долгое время. Некоторые – несколько лет. Так, шеф-повар Александр Жеребцов из Санкт-Петербурга приехал в Калининградскую область, чтобы презентовать проект "Магистратура вкуса", или, как он сам еще его назвал – "Кулинарный Хогвартс". И хотя он в итоге не прошел в финал, считался одним из фаворитов. Основная идея его проекта — отреставрировать, возродить какую-нибудь старинную усадьбу или другой исторический памятник и создать там высокотехнологичный обучающий центр с экофермой, рестораном и общежитием для студентов. Там бы учили не только на кулинаров, но и на специалистов гостиничного дела и сомелье. Предприниматель из Подмосковья Григорий Титов представил проект фестиваля деревянной скульптуры, созданный совместно с Национальным парком "Куршская коса". Он уверен, что его работа вызовет интерес не только у россиян. На торжественной церемонии закрытия Титов получил грант в размере одного миллиона рублей от Калининградской области на реализацию своего проекта в следующем году. Нет проигравшихПо итогам конкурса в финал "Мастеров гостеприимства" вышло 14 участников в номинации "Оценка компетенций" и шесть — в категории по "Треку проектов". "Большинство представленных работ хотелось поддержать и взять в финал. Но конкурс остается конкурсом, поэтому дальше прошли самые лучшие. Полуфинал "Балтика" запомнился большим количеством арт-проектов и душевностью предлагаемых идей", – отметил Антон Сериков. Абсолютным лидером стала Мария Залецкая из Новой Ладоги, которая получила диплом сразу в двух этих номинациях за проект "Точка – искусства будущего". Это целая программа по привлечению дизайнеров, художников и архитекторов к развитию туризма. Что дальшеПобедители этого полуфинала пройдут в финал конкурса вместе с лауреатами предыдущих этапов "Мастеров гостеприимства", которые прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья"). Состязания также запланированы в Салехарде ("Арктика" будет проходить с 30 сентября по 2 октября) и Иркутске (даты "Транссиба" уточняются). Финал состоится в октябре. Всего будет названо 50 победителей, 25 из них вручат сертификат на специальную программу обучения в школе управления "Сколково". Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.
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калининградская область, калининград, туризм, новости - туризм

В Светлогорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"

17:11 17.09.2020 (обновлено: 19:23 17.09.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Открытие конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
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КАЛИНИНГРАД, 17 сен – РИА Новости. В Светлогорске состоялся очередной полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". На протяжении двух дней 80 участников из 29 регионов защищали свои работы, связанные с развитием туризма, сообщает корреспондент РИА Новости.

Все проекты интересны

В первый день состоялась торжественная церемония открытия, прошли мастер-классы и тренинги. Этот полуфинал под названием "Балтика" примечателен еще и тем, что стал первым после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса.

"Во время решения кейсов на полуфинальных испытаниях наши участники поделятся приобретенным опытом и обменяются лайфхаками, которые у них появились в период пандемии", – сказал руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

На конкурс поступило более 21 тысячи заявок, однако в полуфинал "Балтика" прошло только 80 претендентов из разных городов России, в том числе и отдаленных ее уголков – Чукотки, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Все они продемонстрировали наилучшие результаты в ходе дистанционного этапа тестирования. Больше всего среди полуфиналистов оказалось жителей Санкт-Петербурга (22 человек) и Калининградской области (14 человек).
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Открытие конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие конкурса "Мастера гостеприимства"

"Все проекты, которые сегодня будут обсуждаться, важны для нашего региона. Сейчас вы все в Светлогорске. И у нас есть целая концепция развития Балтийского побережья, огромный проект по велодорожкам. В этом году мы начнем строить велодорожку на Куршской косе", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В первый день конкурсанты обсуждали проекты с приглашенными экспертами и наставниками, например, телеведущим и путешественником Джоном Уорреном, решали интеллектуальные задачи. Местные достопримечательности тоже успели посетить. Как оказалось, некоторые претенденты участвуют в проектах АНО "Россия – страна возможностей" не в первый раз.
Например, Яна Боднева с Камчатки. "Наш край – "туристическая Мекка". При этом считается, что это дорогой для туристов регион. Возможности экономного отдыха там неизвестны большинству путешественников. Мой проект рассчитан на то, чтобы предложить альтернативу для гостей, не располагающих большими деньгами. Мою инициативу поддержали власти – проект будет реализовываться совместно с Агентством по туризму Камчатского края", — рассказала она.
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Кулинарный Хогвартс и фестиваль на Куршской косе

На второй день конкурса участники представляли свои проекты членам жюри и получали их оценки. Все работы были интересными и оригинальными. Каждый работал над идеей долгое время. Некоторые – несколько лет.
Так, шеф-повар Александр Жеребцов из Санкт-Петербурга приехал в Калининградскую область, чтобы презентовать проект "Магистратура вкуса", или, как он сам еще его назвал – "Кулинарный Хогвартс". И хотя он в итоге не прошел в финал, считался одним из фаворитов.
"На протяжении трех лет я путешествовал по разным странам и учился в гастрономических университетах Испании, Италии, Франции. Тогда подумал, а почему в России ничего подобного нет", – рассказал Жеребцов.
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Основная идея его проекта — отреставрировать, возродить какую-нибудь старинную усадьбу или другой исторический памятник и создать там высокотехнологичный обучающий центр с экофермой, рестораном и общежитием для студентов. Там бы учили не только на кулинаров, но и на специалистов гостиничного дела и сомелье.
Предприниматель из Подмосковья Григорий Титов представил проект фестиваля деревянной скульптуры, созданный совместно с Национальным парком "Куршская коса". Он уверен, что его работа вызовет интерес не только у россиян.
"В Калининградской области восхищает все — и море, и лес, и дюны. Вся природа побуждает к творчеству. Моя идея — собрать на территории Куршской косы в рамках нашего фестиваля художников и скульпторов со всей России и пригласить гостей из Литвы, Латвии, Польши, Германии", — пояснил он.
На торжественной церемонии закрытия Титов получил грант в размере одного миллиона рублей от Калининградской области на реализацию своего проекта в следующем году.
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В Туле завершился второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Нет проигравших

По итогам конкурса в финал "Мастеров гостеприимства" вышло 14 участников в номинации "Оценка компетенций" и шесть — в категории по "Треку проектов".
"В этом конкурсе совершенно точно нет проигравших. Я уверен, что все проекты так или иначе получат поддержку", – обратился к участникам министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
"Большинство представленных работ хотелось поддержать и взять в финал. Но конкурс остается конкурсом, поэтому дальше прошли самые лучшие. Полуфинал "Балтика" запомнился большим количеством арт-проектов и душевностью предлагаемых идей", – отметил Антон Сериков.
Абсолютным лидером стала Мария Залецкая из Новой Ладоги, которая получила диплом сразу в двух этих номинациях за проект "Точка – искусства будущего". Это целая программа по привлечению дизайнеров, художников и архитекторов к развитию туризма.
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Открытие конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие конкурса "Мастера гостеприимства"

Что дальше

Победители этого полуфинала пройдут в финал конкурса вместе с лауреатами предыдущих этапов "Мастеров гостеприимства", которые прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья"). Состязания также запланированы в Салехарде ("Арктика" будет проходить с 30 сентября по 2 октября) и Иркутске (даты "Транссиба" уточняются).
Финал состоится в октябре. Всего будет названо 50 победителей, 25 из них вручат сертификат на специальную программу обучения в школе управления "Сколково". Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.
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200000
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