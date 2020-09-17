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https://ria.ru/20200917/konflikt-1577412906.html
Госдеп исключил масштабный конфликт между США и Китаем
США уверены, что соперничество с Китаем не приведет к масштабному конфликту, Вашингтон готов работать с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:41
2020-09-17T20:41
государственный департамент сша
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> уверены, что соперничество с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> не приведет к масштабному конфликту, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов работать с <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекином</a> по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл."Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведет к конфликту. На самом деле, за счет конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам.По его словам, Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы, включая решение проблем, связанных с неравенством в торговых отношениях, вопросов вокруг денуклеаризации КНДР и пресечения незаконного трафика фентанила в США, произведенного в Китае или где-либо еще с использованием китайских прекурсоров.
https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html
Трусливые провокаторы......)))
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китай
сша
РИА Новости
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государственный департамент сша, китай, сша, в мире

Госдеп исключил масштабный конфликт между США и Китаем

20:41 17.09.2020
807
© REUTERS / Aly SongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Aly Song
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США уверены, что соперничество с Китаем не приведет к масштабному конфликту, Вашингтон готов работать с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.
"Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведет к конфликту. На самом деле, за счет конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам.
По его словам, Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы, включая решение проблем, связанных с неравенством в торговых отношениях, вопросов вокруг денуклеаризации КНДР и пресечения незаконного трафика фентанила в США, произведенного в Китае или где-либо еще с использованием китайских прекурсоров.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден
34810016
Обсудить 2
Государственный департамент СШАКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Трусливые провокаторы......)))
17 сентября, 20:43
Арсений НовиковАрсений Новиков
1000000
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