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https://ria.ru/20200917/kitay-1577363908.html
В МИД Китая заявили о крепкой "как скала" сплоченности с Россией
Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T05:42
2020-09-17T09:11
россия
ван и (политик)
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости.</strong> Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству <a href="http://news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a> министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a> по итогам визита в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.Глава китайского МИД добавил, что это была первая после начала пандемии личная встреча с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы."Мы опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", — напомнил Ван И.Также он отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других государств, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая стабильность."Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве", — заключил собеседник агентства.Переговоры министров иностранных дел России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Сергей Лавров по их итогам заявил, что Москве чужда американская политика "дружить против" Пекина или кого-то еще, и отметил, что стороны намерены наращивать сотрудничество на международной арене.
https://ria.ru/20200911/falsifikatsiya-1577105520.html
https://ria.ru/20200911/sotrudnichestvo-1577108094.html
С Гитлером у России никакого союза не было. А вот у стран Европы и США - был, они заключили договора о сотрудничестве задолго до нашего пакта о ненападении, оттягивающего начало войны. Впоследствии вся Европа сплотилась в Рейхе, вы думаете кто зверствовал в России, только немцы? Нет - французы, румыны, болгары и прочая шваль.
183
Надо, чтобы янки со своими холопами поскорее нос разбили об эту скалу.
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россия
китай
РИА Новости
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россия, ван и (политик), китай, в мире

В МИД Китая заявили о крепкой "как скала" сплоченности с Россией

05:42 17.09.2020 (обновлено: 09:11 17.09.2020)
16829
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости. Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.

"Дружба нерушима. <...> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", — сказал он.

Глава китайского МИД добавил, что это была первая после начала пандемии личная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым и стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.
"Мы опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", — напомнил Ван И.
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Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов
Также он отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других государств, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая стабильность.
"Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве", — заключил собеседник агентства.
Переговоры министров иностранных дел России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Сергей Лавров по их итогам заявил, что Москве чужда американская политика "дружить против" Пекина или кого-то еще, и отметил, что стороны намерены наращивать сотрудничество на международной арене.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Россия и Китай укрепят сотрудничество по информационной безопасности
6863382938
Обсудить 180
РоссияВан И (политик)КитайВ мире
Популярные комментарии
С Гитлером у России никакого союза не было. А вот у стран Европы и США - был, они заключили договора о сотрудничестве задолго до нашего пакта о ненападении, оттягивающего начало войны. Впоследствии вся Европа сплотилась в Рейхе, вы думаете кто зверствовал в России, только немцы? Нет - французы, румыны, болгары и прочая шваль.
17 сентября, 06:14
ИЯИбрагим Яблоков
152010315
Надо, чтобы янки со своими холопами поскорее нос разбили об эту скалу.
17 сентября, 05:47
ЛКЛысый Кучерявый
7040007
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