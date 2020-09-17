https://ria.ru/20200917/kitay-1577363908.html

В МИД Китая заявили о крепкой "как скала" сплоченности с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T05:42

2020-09-17T05:42

2020-09-17T09:11

россия

ван и (политик)

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости.</strong> Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству <a href="http://news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a> министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a> по итогам визита в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>.Глава китайского МИД добавил, что это была первая после начала пандемии личная встреча с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы."Мы опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", — напомнил Ван И.Также он отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других государств, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая стабильность."Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве", — заключил собеседник агентства.Переговоры министров иностранных дел России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Сергей Лавров по их итогам заявил, что Москве чужда американская политика "дружить против" Пекина или кого-то еще, и отметил, что стороны намерены наращивать сотрудничество на международной арене.

https://ria.ru/20200911/falsifikatsiya-1577105520.html

https://ria.ru/20200911/sotrudnichestvo-1577108094.html

Ибрагим Яблоков С Гитлером у России никакого союза не было. А вот у стран Европы и США - был, они заключили договора о сотрудничестве задолго до нашего пакта о ненападении, оттягивающего начало войны. Впоследствии вся Европа сплотилась в Рейхе, вы думаете кто зверствовал в России, только немцы? Нет - французы, румыны, болгары и прочая шваль. 183

Лысый Кучерявый Надо, чтобы янки со своими холопами поскорее нос разбили об эту скалу. 81

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россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), китай, в мире