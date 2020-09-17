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СМИ: пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки
Пациентка университетской клиники в Дюссельдорфе умерла в результате хакерской атаки на медучреждение, сообщил в четверг телеканал N24. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:34
2020-09-17T12:34
мвд фрг
германия
дюссельдорф
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пациентка университетской клиники в <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфе</a> умерла в результате хакерской атаки на медучреждение, сообщил в четверг телеканал <a href="https://www.welt.de/videos/n24newsstream/" target="_blank">N24.</a>По данным телеканала, злоумышленники, шантажируя клинику, обрушили серверы в медучреждении. Из-за этого пациентку срочно перевели на лечение в другую клинику, в результате транспортировки ее состояние ухудшилось, женщина скончалась.Ранее в МВД ФРГ сообщили об участившихся случаях хакерских атак на коммерческие организации и социально важные объекты, в том числе больницы в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Злоумышленники часто занимаются шантажом - требуют от организации денег за то, что не будут атаковать компьютерную сеть.
германия
дюссельдорф
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мвд фрг, германия, дюссельдорф, в мире

СМИ: пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки

12:34 17.09.2020
1014
© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Пациентка университетской клиники в Дюссельдорфе умерла в результате хакерской атаки на медучреждение, сообщил в четверг телеканал N24.
По данным телеканала, злоумышленники, шантажируя клинику, обрушили серверы в медучреждении. Из-за этого пациентку срочно перевели на лечение в другую клинику, в результате транспортировки ее состояние ухудшилось, женщина скончалась.
Ранее в МВД ФРГ сообщили об участившихся случаях хакерских атак на коммерческие организации и социально важные объекты, в том числе больницы в Германии. Злоумышленники часто занимаются шантажом - требуют от организации денег за то, что не будут атаковать компьютерную сеть.
42416353
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МВД ФРГГерманияДюссельдорфВ мире
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