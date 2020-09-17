https://ria.ru/20200917/kiberataka-1577378535.html

СМИ: пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки

Пациентка университетской клиники в Дюссельдорфе умерла в результате хакерской атаки на медучреждение, сообщил в четверг телеканал N24. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:34

2020-09-17T12:34

2020-09-17T12:34

мвд фрг

германия

дюссельдорф

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пациентка университетской клиники в <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфе</a> умерла в результате хакерской атаки на медучреждение, сообщил в четверг телеканал <a href="https://www.welt.de/videos/n24newsstream/" target="_blank">N24.</a>По данным телеканала, злоумышленники, шантажируя клинику, обрушили серверы в медучреждении. Из-за этого пациентку срочно перевели на лечение в другую клинику, в результате транспортировки ее состояние ухудшилось, женщина скончалась.Ранее в МВД ФРГ сообщили об участившихся случаях хакерских атак на коммерческие организации и социально важные объекты, в том числе больницы в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Злоумышленники часто занимаются шантажом - требуют от организации денег за то, что не будут атаковать компьютерную сеть.

германия

дюссельдорф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд фрг, германия, дюссельдорф, в мире