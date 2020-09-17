https://ria.ru/20200917/khmuritsya-1577362789.html

Как избавиться от привычки хмуриться

Сделать лицо более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью радио Sputnik тренер по... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:06

2020-09-17T02:06

2020-09-17T10:19

лицо

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Сделать <a href="https://ria.ru/common_litso/" target="_blank">лицо</a> более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200917/litso-1577317073.html">радио Sputnik</a> тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова.Часто мы смотрим на человека и можем примерно предположить, в каком настроении он находится. Если брови собраны в кучу, губы поджаты — скорее всего, он злится, недоволен. Если человек улыбается — скорее всего, ему хорошо. Но с возрастом у человека фиксируется определенное выражение лица, рассказала Татьяна Мамонова.Можно работать с мышцами лица и подкорректировать эмоциональную маску, уверена тренер по фейсбилдингу."Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать", — сказала Татьяна Мамонова.Для правильного выполнения упражнений лучше найти тренера. Но есть два главных требования. "Первое — на лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Второй критерий — хорошо, когда упражнение работает с одной мышцей, а не сразу с каскадом мышц", — рассказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik.

https://ria.ru/20200906/psikhologiya-1576830829.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лицо, россия, общество