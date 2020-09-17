Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/khmuritsya-1577362789.html
Как избавиться от привычки хмуриться
Сделать лицо более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью радио Sputnik тренер по... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:06
2020-09-17T10:19
лицо
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368980_0:0:3340:1879_1400x0_80_0_0_294dbd760b28ef8e624a1490157eea62.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Сделать <a href="https://ria.ru/common_litso/" target="_blank">лицо</a> более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200917/litso-1577317073.html">радио Sputnik</a> тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова.Часто мы смотрим на человека и можем примерно предположить, в каком настроении он находится. Если брови собраны в кучу, губы поджаты — скорее всего, он злится, недоволен. Если человек улыбается — скорее всего, ему хорошо. Но с возрастом у человека фиксируется определенное выражение лица, рассказала Татьяна Мамонова.Можно работать с мышцами лица и подкорректировать эмоциональную маску, уверена тренер по фейсбилдингу."Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать", — сказала Татьяна Мамонова.Для правильного выполнения упражнений лучше найти тренера. Но есть два главных требования. "Первое — на лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Второй критерий — хорошо, когда упражнение работает с одной мышцей, а не сразу с каскадом мышц", — рассказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik.
https://ria.ru/20200906/psikhologiya-1576830829.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368980_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_3bc33604f34a3fe6870b59ea8ca0982a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лицо, россия, общество

Как избавиться от привычки хмуриться

02:06 17.09.2020 (обновлено: 10:19 17.09.2020)
12541
© Depositphotos / olly18Хмурый мужчина
Хмурый мужчина - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / olly18
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сделать лицо более позитивным, открытым и располагающим можно с помощью упражнений для мышц. Как именно, рассказала в интервью радио Sputnik тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова.
Часто мы смотрим на человека и можем примерно предположить, в каком настроении он находится. Если брови собраны в кучу, губы поджаты — скорее всего, он злится, недоволен. Если человек улыбается — скорее всего, ему хорошо. Но с возрастом у человека фиксируется определенное выражение лица, рассказала Татьяна Мамонова.

"Когда эмоции имеют постоянный характер, мышцы, отвечающие за их отражение, входят в спазм и фиксируются. Если человек часто опечален, находится в измотанном, стрессовом состоянии, у него часто опущены уголки рта, появляется межбровная морщина либо напряжение около носа по линии носогубной складки, фиксируется такая пренебрежительная ухмылка на лице", — рассказала радио Sputnik Татьяна Мамонова.

Можно работать с мышцами лица и подкорректировать эмоциональную маску, уверена тренер по фейсбилдингу.
"Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать", — сказала Татьяна Мамонова.
Для правильного выполнения упражнений лучше найти тренера. Но есть два главных требования.
"Первое — на лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Второй критерий — хорошо, когда упражнение работает с одной мышцей, а не сразу с каскадом мышц", — рассказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik.
Маска на лице - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 02:03
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
131581345
Обсудить 3
лицоРоссияОбщество
Рекомендуем
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В Таиланде на видео сняли, как тысячи уток спасают рисовые поля
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
Самолет RC-135 британских ВВС
Российский Су-27 перехватил британский самолет над Черным морем
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Здание Дома правительства РФ
Минфин захотел сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени
Работа станции скорой медицинской помощи
В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
Планета Венера
Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Cмартфон
Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Фаез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о намерении временно снять с себя полномочия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
10:32В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
10:32В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
10:32В России выявили 5762 новых случая коронавируса
10:26Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской
Лента новостейМолния