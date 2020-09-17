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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/khasidy-1577365151.html
Раввин рассказал, как можно было решить проблему с хасидами в Умани
Если проблему откладывать в долгий ящик, она плохо "выстрелит", а решить ситуацию с приездом хасидов в Умань в этом году можно было бы, ограничив разрешенное... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:15
2020-09-17T08:15
религия и мировоззрение
иудаизм
новости - религия и мировоззрение
умань
белоруссия
израиль
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Если проблему откладывать в долгий ящик, она плохо "выстрелит", а решить ситуацию с приездом хасидов в <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умань</a> в этом году можно было бы, ограничив разрешенное количество людей, сказал РИА Новости раввин Элияху Гладштейн."Для нашего (израильского - Прим. ред.) правительства в очередной раз было сюрпризом, что бреславские хасиды на Рош ха-Шана поедут в Умань. То, что это происходит много десятков лет, осталось ими не замечено, грянуло, как гром среди ясного неба. Вне всякого сомнения, если бы было какое-то даже не долгосрочное, а среднесрочное планирование, то всем было бы понятно, что к Рош ха-Шана народ будет собираться в Умань, соответственно, если бы было оговорено заранее, что есть определенное количество мест в Умани, можно было бы разыграть лотереи или бы лидеры общины могли бы распределить по каким-то своим параметрам, 95% процентов проблем, которые есть, и всей этой анархии просто не было бы. Чем дальше откладывать проблему в долгий ящик, тем хуже это потом выстрелит", - сказал Гладштейн.Раввин отметил, что те, кто сейчас пытается прорваться силой через границу между <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, будут пытаться попасть в Умань всеми возможными способами, так как для брацлавских хасидов нахождение в Умани на Рош ха-Шана - одна из основных практик движения.Гладштейн также прокомментировал действия властей Украины. "Украина - суверенное государство, которое принимает решения из интересов своего народа. Я не думаю, что есть хотя бы техническая возможность оказать давление на суверенное государство. Но вне всякого сомнения, что и украинское правительство знало, что каждый год тысячи людей приезжают в Умань. Была надежда, что все как-то само собой разрешится, но чем дольше вещи, требующие пристального внимания, откладываются в долгий ящик, тем хуже это заканчивается", - сказал раввин.По его словам, часть людей за те годы, что они ездят в Умань, "обзавелась гражданством Украины, а значит, отказ им во въезде - как минимум нарушение их гражданских прав"."Вся ситуация была понятна еще за месяц до принятия решений. Можно было бы ограничить количество людей - вместо обычных 35 тысяч пустить 1,5 тысячи, а значит, все эти проблемы были бы решены заранее без суматохи, агрессии и конфликтов, которые никому не нужны, включая самих бреславских хасидов", - заключил раввин.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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иудаизм, новости - религия и мировоззрение, умань, белоруссия, израиль

Раввин рассказал, как можно было решить проблему с хасидами в Умани

08:15 17.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Если проблему откладывать в долгий ящик, она плохо "выстрелит", а решить ситуацию с приездом хасидов в Умань в этом году можно было бы, ограничив разрешенное количество людей, сказал РИА Новости раввин Элияху Гладштейн.
"Для нашего (израильского - Прим. ред.) правительства в очередной раз было сюрпризом, что бреславские хасиды на Рош ха-Шана поедут в Умань. То, что это происходит много десятков лет, осталось ими не замечено, грянуло, как гром среди ясного неба. Вне всякого сомнения, если бы было какое-то даже не долгосрочное, а среднесрочное планирование, то всем было бы понятно, что к Рош ха-Шана народ будет собираться в Умань, соответственно, если бы было оговорено заранее, что есть определенное количество мест в Умани, можно было бы разыграть лотереи или бы лидеры общины могли бы распределить по каким-то своим параметрам, 95% процентов проблем, которые есть, и всей этой анархии просто не было бы. Чем дальше откладывать проблему в долгий ящик, тем хуже это потом выстрелит", - сказал Гладштейн.
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Раввин отметил, что те, кто сейчас пытается прорваться силой через границу между Белоруссией и Украиной, будут пытаться попасть в Умань всеми возможными способами, так как для брацлавских хасидов нахождение в Умани на Рош ха-Шана - одна из основных практик движения.
Гладштейн также прокомментировал действия властей Украины. "Украина - суверенное государство, которое принимает решения из интересов своего народа. Я не думаю, что есть хотя бы техническая возможность оказать давление на суверенное государство. Но вне всякого сомнения, что и украинское правительство знало, что каждый год тысячи людей приезжают в Умань. Была надежда, что все как-то само собой разрешится, но чем дольше вещи, требующие пристального внимания, откладываются в долгий ящик, тем хуже это заканчивается", - сказал раввин.
По его словам, часть людей за те годы, что они ездят в Умань, "обзавелась гражданством Украины, а значит, отказ им во въезде - как минимум нарушение их гражданских прав".
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"Вся ситуация была понятна еще за месяц до принятия решений. Можно было бы ограничить количество людей - вместо обычных 35 тысяч пустить 1,5 тысячи, а значит, все эти проблемы были бы решены заранее без суматохи, агрессии и конфликтов, которые никому не нужны, включая самих бреславских хасидов", - заключил раввин.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.
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Религия и мировоззрениеиудаизмНовости - Религия и мировоззрениеУманьБелоруссияИзраиль
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