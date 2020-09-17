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https://ria.ru/20200917/kerri-1577361998.html
Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
Американский актер Джим Керри сыграет кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы... РИА Новости, 17.09.2020
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культура
джим керри
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Американский актер <a href="http://ria.ru/person_Kerri_Dzhim/" target="_blank" data-auto="true">Джим Керри</a> сыграет кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы телеканала NBC "Saturday Night Live", сообщают создатели шоу."Джим Керри – наш новый Джо Байден!" - говорится в анонсе нового сезона Saturday Night Live, опубликованном в официальном <a href="https://twitter.com/nbcsnl/status/1306308804166942721" target="_blank">Twitter-аккаунте</a>.Согласно анонсу NBC, новый сезон популярной американской вечерней телепередачи стартует 3 октября в преддверии президентских выборов в США.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Байденом.
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джим керри, джо байден, сша, в мире

Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live

00:28 17.09.2020
289
© AP Photo / Matt SaylesДжим Керри
Джим Керри - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Matt Sayles
Джим Керри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американский актер Джим Керри сыграет кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы телеканала NBC "Saturday Night Live", сообщают создатели шоу.
"Джим Керри – наш новый Джо Байден!" - говорится в анонсе нового сезона Saturday Night Live, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте.
Согласно анонсу NBC, новый сезон популярной американской вечерней телепередачи стартует 3 октября в преддверии президентских выборов в США.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Байденом.
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КультураДжим КерриДжо БайденСШАВ мире
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