https://ria.ru/20200917/kerri-1577361998.html

Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live

Американский актер Джим Керри сыграет кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы... РИА Новости, 17.09.2020

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2020-09-17T00:28

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культура

джим керри

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Американский актер <a href="http://ria.ru/person_Kerri_Dzhim/" target="_blank" data-auto="true">Джим Керри</a> сыграет кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы телеканала NBC "Saturday Night Live", сообщают создатели шоу."Джим Керри – наш новый Джо Байден!" - говорится в анонсе нового сезона Saturday Night Live, опубликованном в официальном <a href="https://twitter.com/nbcsnl/status/1306308804166942721" target="_blank">Twitter-аккаунте</a>.Согласно анонсу NBC, новый сезон популярной американской вечерней телепередачи стартует 3 октября в преддверии президентских выборов в США.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Байденом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/tramp-1577280354.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим керри, джо байден, сша, в мире