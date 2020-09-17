https://ria.ru/20200917/katran-1577399319.html

Испытания Ка-52К "Катран" продолжатся на кораблях ВМФ

Испытания новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:11

2020-09-17T17:11

2020-09-17T17:11

ка-52к "катран"

вертолеты россии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Испытания новейшего корабельного варианта вертолета <a href="http://ria.ru/product_Ka-52K_Katran/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52К</a> "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолеты России</a>".Ранее в тот же день советник Национального центра вертолетостроения имени Камова и Миля, Герой России Сергей Михеев заявил, что весь цикл испытаний Ка-52К завершен.На сегодняшний день построены первые четыре вертолета Ка-52К "Катран" для проведения испытаний.Испытания корабельного варианта вертолета Ка-52К проходят на строящихся для ВМФ сегодня кораблях класса "фрегат" и "корвет".

https://ria.ru/20191005/1559463380.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-52к "катран", вертолеты россии, безопасность