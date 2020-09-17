Испытания Ка-52К "Катран" продолжатся на кораблях ВМФ
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Вертолет Ка-52К "Катран". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Испытания новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Ранее в тот же день советник Национального центра вертолетостроения имени Камова и Миля, Герой России Сергей Михеев заявил, что весь цикл испытаний Ка-52К завершен.
На сегодняшний день построены первые четыре вертолета Ка-52К "Катран" для проведения испытаний.
"Разработка вертолета Ка-52 корабельного базирования ведется в согласованном с Минобороны России порядке. На данный момент в полном объеме завершены наземные испытания вертолета. Для обеспечения базирования вертолетов Ка-52К на кораблях Военно-морского флота Минобороны России необходимо завершить этап корабельных испытаний на морском носителе", - сообщили в пресс-службе.
Испытания корабельного варианта вертолета Ка-52К проходят на строящихся для ВМФ сегодня кораблях класса "фрегат" и "корвет".
5 октября 2019, 10:06Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52