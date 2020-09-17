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Испытания Ка-52К "Катран" продолжатся на кораблях ВМФ
Испытания новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:11
2020-09-17T17:11
ка-52к "катран"
вертолеты россии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Испытания новейшего корабельного варианта вертолета <a href="http://ria.ru/product_Ka-52K_Katran/" target="_blank" data-auto="true">Ка-52К</a> "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга "<a href="http://ria.ru/organization_Vertolety_Rossii_2/" target="_blank" data-auto="true">Вертолеты России</a>".Ранее в тот же день советник Национального центра вертолетостроения имени Камова и Миля, Герой России Сергей Михеев заявил, что весь цикл испытаний Ка-52К завершен.На сегодняшний день построены первые четыре вертолета Ка-52К "Катран" для проведения испытаний.Испытания корабельного варианта вертолета Ка-52К проходят на строящихся для ВМФ сегодня кораблях класса "фрегат" и "корвет".
https://ria.ru/20191005/1559463380.html
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ка-52к "катран", вертолеты россии, безопасность

Испытания Ка-52К "Катран" продолжатся на кораблях ВМФ

17:11 17.09.2020
1032
© Фото : Виталий Кузьмин Вертолет Ка-52К "Катран"
Вертолет Ка-52К Катран - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Виталий Кузьмин
Вертолет Ка-52К "Катран". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Испытания новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К "Катран" завершены лишь на земле, продолжатся морские испытания на кораблях ВМФ России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Ранее в тот же день советник Национального центра вертолетостроения имени Камова и Миля, Герой России Сергей Михеев заявил, что весь цикл испытаний Ка-52К завершен.
На сегодняшний день построены первые четыре вертолета Ка-52К "Катран" для проведения испытаний.
"Разработка вертолета Ка-52 корабельного базирования ведется в согласованном с Минобороны России порядке. На данный момент в полном объеме завершены наземные испытания вертолета. Для обеспечения базирования вертолетов Ка-52К на кораблях Военно-морского флота Минобороны России необходимо завершить этап корабельных испытаний на морском носителе", - сообщили в пресс-службе.
Испытания корабельного варианта вертолета Ка-52К проходят на строящихся для ВМФ сегодня кораблях класса "фрегат" и "корвет".
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 - РИА Новости, 1920, 05.10.2019
5 октября 2019, 10:06
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
2430010
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Ка-52К "Катран"Вертолеты РоссииБезопасность
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