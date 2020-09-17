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https://ria.ru/20200917/jackson-1577379041.html
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:18
2020-09-17T18:18
культура
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
джона хилл
сша
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках.Актер сидит за столом в маске, показывает плакаты с текстом и зачитывает ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.Таким образом, он сдержал данное в начале недели поклонникам обещание, что научит их активно выражать свое недовольство, если они зарегистрируются для голосования на выборах в США, которые пройдут 3 ноября. "Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках", — <a href="https://twitter.com/SamuelLJackson/status/1305575344867389440" target="_blank">написал</a> тогда он. Принято считать, что Джексон чаще других голливудских актеров ругается на экране. Однако недавнее исследование <a href="https://decider.com/2020/05/18/jonah-hill-wolf-of-wall-street-swearing/?_ga=2.245229893.1908783562.1600333452-147794971.1594646666" target="_blank">выявило</a>, что он делал это всего 301 раз за всю свою карьеру и занял третье место в общем рейтинге, лидером которого оказался Джона Хилл ("Волк с Уолл-Стрит") — он выражался 376 раз.
https://ria.ru/20200724/1574856723.html
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РИА Новости
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, джона хилл, сша

Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках

18:18 17.09.2020
369
© Lucasfilm Ltd. (2005)Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Lucasfilm Ltd. (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках.
Актер сидит за столом в маске, показывает плакаты с текстом и зачитывает ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.
Таким образом, он сдержал данное в начале недели поклонникам обещание, что научит их активно выражать свое недовольство, если они зарегистрируются для голосования на выборах в США, которые пройдут 3 ноября. "Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках", — написал тогда он.
Принято считать, что Джексон чаще других голливудских актеров ругается на экране. Однако недавнее исследование выявило, что он делал это всего 301 раз за всю свою карьеру и занял третье место в общем рейтинге, лидером которого оказался Джона Хилл ("Волк с Уолл-Стрит") — он выражался 376 раз.
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 13:22Культура
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