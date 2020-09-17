Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
© Lucasfilm Ltd. (2005)Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов"
© Lucasfilm Ltd. (2005)
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках.
You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020
Актер сидит за столом в маске, показывает плакаты с текстом и зачитывает ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.
Таким образом, он сдержал данное в начале недели поклонникам обещание, что научит их активно выражать свое недовольство, если они зарегистрируются для голосования на выборах в США, которые пройдут 3 ноября. "Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках", — написал тогда он.
Принято считать, что Джексон чаще других голливудских актеров ругается на экране. Однако недавнее исследование выявило, что он делал это всего 301 раз за всю свою карьеру и занял третье место в общем рейтинге, лидером которого оказался Джона Хилл ("Волк с Уолл-Стрит") — он выражался 376 раз.