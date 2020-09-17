https://ria.ru/20200917/jackson-1577379041.html

Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках

Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:18

2020-09-17T18:18

2020-09-17T18:18

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Сэмюэл Л. Джексон выложил в твиттере ролик, в котором ругается на 15 разных языках.Актер сидит за столом в маске, показывает плакаты с текстом и зачитывает ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.Таким образом, он сдержал данное в начале недели поклонникам обещание, что научит их активно выражать свое недовольство, если они зарегистрируются для голосования на выборах в США, которые пройдут 3 ноября. "Смотрите, если 2500 человек из вас это сделают, я вас научу ругаться на 15 разных языках", — <a href="https://twitter.com/SamuelLJackson/status/1305575344867389440" target="_blank">написал</a> тогда он. Принято считать, что Джексон чаще других голливудских актеров ругается на экране. Однако недавнее исследование <a href="https://decider.com/2020/05/18/jonah-hill-wolf-of-wall-street-swearing/?_ga=2.245229893.1908783562.1600333452-147794971.1594646666" target="_blank">выявило</a>, что он делал это всего 301 раз за всю свою карьеру и занял третье место в общем рейтинге, лидером которого оказался Джона Хилл ("Волк с Уолл-Стрит") — он выражался 376 раз.

https://ria.ru/20200724/1574856723.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, джона хилл, сша