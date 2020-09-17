Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:11 17.09.2020 (обновлено: 12:17 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Российские средства контроля зафиксировали две приближающиеся к государственной границе цели над нейтральными водами Берингова моря. На перехват поднялся истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.
Его экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их, а после удаления самолетов от границы России вернулся на аэродром базирования.
"Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы со стороны американского самолета не было.
Это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 15 сентября российские истребители сопроводили американский B-1В над Беринговым и Охотским морем, а днем ранее — три В-52Н над Черным морем.
На прошлой неделе главком ВКС Сергей Суровикин заявил об усилении активности не только разведывательных, но и боевых самолетов НАТО у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября американские бомбардировщики совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
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