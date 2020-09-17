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Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:11
2020-09-17T12:17
россия
ввс сша
миг-31
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Российские средства контроля зафиксировали две приближающиеся к государственной границе цели над нейтральными водами Берингова моря. На перехват поднялся истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.Его экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и сопроводил их, а после удаления самолетов от границы России вернулся на аэродром базирования.Подчеркивается, что нарушения госграницы со стороны американского самолета не было.Это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 15 сентября российские истребители сопроводили американский B-1В над Беринговым и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морем</a>, а днем ранее — три В-52Н над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>.На прошлой неделе главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> заявил об усилении активности не только разведывательных, но и боевых самолетов НАТО у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября американские бомбардировщики совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
https://ria.ru/20200916/istrebitel-1577360386.html
Нужно принуждать к посадке вражеские бомбардировщики, самолеты конфисковывать, оружие исследовать и уничтожать, пилотов судить российским народным судом при максимальной публичности в СМИ
10
6
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РИА Новости
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Новости
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россия, ввс сша, миг-31, в мире

Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

11:11 17.09.2020 (обновлено: 12:17 17.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Российские средства контроля зафиксировали две приближающиеся к государственной границе цели над нейтральными водами Берингова моря. На перехват поднялся истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.
Его экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их, а после удаления самолетов от границы России вернулся на аэродром базирования.
"Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы со стороны американского самолета не было.
Это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 15 сентября российские истребители сопроводили американский B-1В над Беринговым и Охотским морем, а днем ранее — три В-52Н над Черным морем.
На прошлой неделе главком ВКС Сергей Суровикин заявил об усилении активности не только разведывательных, но и боевых самолетов НАТО у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября американские бомбардировщики совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.
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Российский Су-27 перехватил британский самолет над Черным морем
6910073
Обсудить 6
РоссияВВС СШАМиГ-31В мире
Популярные комментарии
Нужно принуждать к посадке вражеские бомбардировщики, самолеты конфисковывать, оружие исследовать и уничтожать, пилотов судить российским народным судом при максимальной публичности в СМИ
17 сентября, 11:23
ИЗИгорь Земский
801001
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