https://ria.ru/20200917/istrebitel-1577372582.html

Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:11

2020-09-17T11:11

2020-09-17T12:17

россия

ввс сша

миг-31

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Российский истребитель перехватил два американских бомбардировщика над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной.Российские средства контроля зафиксировали две приближающиеся к государственной границе цели над нейтральными водами Берингова моря. На перехват поднялся истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.Его экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика B-1B <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и сопроводил их, а после удаления самолетов от границы России вернулся на аэродром базирования.Подчеркивается, что нарушения госграницы со стороны американского самолета не было.Это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 15 сентября российские истребители сопроводили американский B-1В над Беринговым и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морем</a>, а днем ранее — три В-52Н над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>.На прошлой неделе главком ВКС <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> заявил об усилении активности не только разведывательных, но и боевых самолетов НАТО у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября американские бомбардировщики совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

https://ria.ru/20200916/istrebitel-1577360386.html

Игорь Земский Нужно принуждать к посадке вражеские бомбардировщики, самолеты конфисковывать, оружие исследовать и уничтожать, пилотов судить российским народным судом при максимальной публичности в СМИ 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, миг-31, в мире