https://ria.ru/20200917/ispytaniya-1577382587.html
Около трех тысяч добровольцев испытают вакцину "Вектора" на третьем этапе
Не менее 3 тысяч добровольцев примут участие в исследовании вакцины от коронавируса центра "Вектор" при изучении ее эффективности, заявил заведующий отделом... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:34
2020-09-17T13:34
2020-09-17T13:35
распространение нового коронавируса
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Не менее 3 тысяч добровольцев примут участие в исследовании вакцины от коронавируса центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" при изучении ее эффективности, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Рыжиков."На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее 3 тысяч добровольцев", - сказал Рыжиков в прямом эфире в "<a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Инстаграме</a>" Роспотребнадзора.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество