https://ria.ru/20200917/iran-1577414425.html

США обвинили трех иранцев в краже спутниковых технологий

Власти США предъявили обвинение трем гражданам Ирана за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:40

2020-09-17T21:40

2020-09-17T21:40

корпус стражей исламской революции

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предъявили обвинение трем гражданам <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских аэрокосмических и спутниковых технологиях, говорится на сайте американского минюста.Согласно приложенной на сайте копии обвинения, трое иранцев, действуя в интересах считающегося в США террористической организацией <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпуса стражей исламской революции</a> (часть вооруженных сил Ирана), с июля 2015 по февраль 2019 проводили операцию по взлому большого числа компаний и организаций. В какой-то момент у них был список из 1800 учетных записей для атаки, включая записи, принадлежащие компаниям из аэрокосмического сектора и сферы спутниковых технологий, а также международным правительственным организациям в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a>, США и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в документе.Каждому из трех обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577401008.html

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иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпус стражей исламской революции, иран, сша, в мире