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https://ria.ru/20200917/iran-1577414425.html
США обвинили трех иранцев в краже спутниковых технологий
Власти США предъявили обвинение трем гражданам Ирана за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:40
2020-09-17T21:40
корпус стражей исламской революции
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предъявили обвинение трем гражданам <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских аэрокосмических и спутниковых технологиях, говорится на сайте американского минюста.Согласно приложенной на сайте копии обвинения, трое иранцев, действуя в интересах считающегося в США террористической организацией <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпуса стражей исламской революции</a> (часть вооруженных сил Ирана), с июля 2015 по февраль 2019 проводили операцию по взлому большого числа компаний и организаций. В какой-то момент у них был список из 1800 учетных записей для атаки, включая записи, принадлежащие компаниям из аэрокосмического сектора и сферы спутниковых технологий, а также международным правительственным организациям в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a>, США и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в документе.Каждому из трех обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577401008.html
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иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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корпус стражей исламской революции, иран, сша, в мире

США обвинили трех иранцев в краже спутниковых технологий

21:40 17.09.2020
491
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Власти США предъявили обвинение трем гражданам Ирана за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских аэрокосмических и спутниковых технологиях, говорится на сайте американского минюста.
Согласно приложенной на сайте копии обвинения, трое иранцев, действуя в интересах считающегося в США террористической организацией Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана), с июля 2015 по февраль 2019 проводили операцию по взлому большого числа компаний и организаций. В какой-то момент у них был список из 1800 учетных записей для атаки, включая записи, принадлежащие компаниям из аэрокосмического сектора и сферы спутниковых технологий, а также международным правительственным организациям в Австралии, Израиле, Сингапуре, США и Великобритании, говорится в документе.
Каждому из трех обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:33
США ввели новые санкции против Ирана
32720112
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Корпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
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