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https://ria.ru/20200917/ipoteka-1577275399.html
В Ленобласти социальным предпринимателям помогут купить помещения
В Ленинградской области решили помочь тем, кто занимается социальной поддержкой людей: малому и среднему бизнесу в этой сфере помогут с покупкой помещений... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ленинградская область
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Ленинградской области решили помочь тем, кто занимается социальной поддержкой людей: малому и среднему бизнесу в этой сфере помогут с покупкой помещений. Региональный Фонд поддержки предпринимательства одобрил первый льготный микрозайм бизнесу по новой программе "Социальная ипотека". Бизнесмен, предоставляющий стоматологические услуги ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам, получит 5 миллионов рублей. В 2020–2021 годах такую поддержку планируется оказать 10 проектам, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ленинградской области. Минимальная сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели при покупке недвижимости для бизнеса, – 500 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов рублей, но не более 80% стоимости готового объекта недвижимости. Ипотека выдается под 2,1% годовых на срок не более трех лет, а в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации – не более 24 месяцев.Чтобы получить поддержку, предприниматель должен работать в сфере малого и среднего бизнеса Ленинградской области не менее шести месяцев, вести деятельность в социальной сфере и иметь инвестиционный проект развития бизнеса. "Помещения должны использоваться по целевому назначению: в них должна осуществляться деятельность, которая относится к социальным видам деятельности, таким как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обслуживание, туризм, экология", – сообщили в пресс-службе.Это уже не первый пример финансовой поддержки бизнеса в Ленинградской области. С 2018 года предпринимателям, работающим в социальной сфере, предоставляются субсидии. С 2019 году частным детским дошкольным учреждениям предоставляется компенсация затрат на содержание детей. Это позволило снизить родителям плату за детсад до 5000 рублей в месяц. Благодаря этой мере в области в 2 раза увеличилось количество частных детских садов и почти в 2,5 раза возросло количество мест в детских дошкольных учреждениях.Однако власти области заметили, что малому и среднему бизнесу также требуются специальные меры поддержки для приобретения помещений для работы, поэтому в регионе разработали проект "Социальная ипотека". Как отметили в пресс-службе, помещения в собственности позволят бизнесу строить долгосрочные планы и в меньшей степени зависеть от арендодателей.
https://realty.ria.ru/20200915/ipoteka-1577263746.html
ленинградская область
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Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, ленинградская область

В Ленобласти социальным предпринимателям помогут купить помещения

08:00 17.09.2020
225
© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Ленинградской области решили помочь тем, кто занимается социальной поддержкой людей: малому и среднему бизнесу в этой сфере помогут с покупкой помещений. Региональный Фонд поддержки предпринимательства одобрил первый льготный микрозайм бизнесу по новой программе "Социальная ипотека". Бизнесмен, предоставляющий стоматологические услуги ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам, получит 5 миллионов рублей.
В 2020–2021 годах такую поддержку планируется оказать 10 проектам, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ленинградской области. Минимальная сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели при покупке недвижимости для бизнеса, – 500 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов рублей, но не более 80% стоимости готового объекта недвижимости. Ипотека выдается под 2,1% годовых на срок не более трех лет, а в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации – не более 24 месяцев.
Чтобы получить поддержку, предприниматель должен работать в сфере малого и среднего бизнеса Ленинградской области не менее шести месяцев, вести деятельность в социальной сфере и иметь инвестиционный проект развития бизнеса.
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"Помещения должны использоваться по целевому назначению: в них должна осуществляться деятельность, которая относится к социальным видам деятельности, таким как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обслуживание, туризм, экология", – сообщили в пресс-службе.
Это уже не первый пример финансовой поддержки бизнеса в Ленинградской области. С 2018 года предпринимателям, работающим в социальной сфере, предоставляются субсидии. С 2019 году частным детским дошкольным учреждениям предоставляется компенсация затрат на содержание детей. Это позволило снизить родителям плату за детсад до 5000 рублей в месяц. Благодаря этой мере в области в 2 раза увеличилось количество частных детских садов и почти в 2,5 раза возросло количество мест в детских дошкольных учреждениях.
Однако власти области заметили, что малому и среднему бизнесу также требуются специальные меры поддержки для приобретения помещений для работы, поэтому в регионе разработали проект "Социальная ипотека". Как отметили в пресс-службе, помещения в собственности позволят бизнесу строить долгосрочные планы и в меньшей степени зависеть от арендодателей.
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Хорошие новостиХорошие новостиЛенинградская область
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