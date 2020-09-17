https://ria.ru/20200917/ipoteka-1577275399.html

В Ленобласти социальным предпринимателям помогут купить помещения

В Ленинградской области решили помочь тем, кто занимается социальной поддержкой людей: малому и среднему бизнесу в этой сфере помогут с покупкой помещений... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:00

хорошие новости

хорошие новости

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520454_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_298933f723fbb241f098f7bb4ddd1203.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Ленинградской области решили помочь тем, кто занимается социальной поддержкой людей: малому и среднему бизнесу в этой сфере помогут с покупкой помещений. Региональный Фонд поддержки предпринимательства одобрил первый льготный микрозайм бизнесу по новой программе "Социальная ипотека". Бизнесмен, предоставляющий стоматологические услуги ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам, получит 5 миллионов рублей. В 2020–2021 годах такую поддержку планируется оказать 10 проектам, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ленинградской области. Минимальная сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели при покупке недвижимости для бизнеса, – 500 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов рублей, но не более 80% стоимости готового объекта недвижимости. Ипотека выдается под 2,1% годовых на срок не более трех лет, а в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации – не более 24 месяцев.Чтобы получить поддержку, предприниматель должен работать в сфере малого и среднего бизнеса Ленинградской области не менее шести месяцев, вести деятельность в социальной сфере и иметь инвестиционный проект развития бизнеса. "Помещения должны использоваться по целевому назначению: в них должна осуществляться деятельность, которая относится к социальным видам деятельности, таким как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обслуживание, туризм, экология", – сообщили в пресс-службе.Это уже не первый пример финансовой поддержки бизнеса в Ленинградской области. С 2018 года предпринимателям, работающим в социальной сфере, предоставляются субсидии. С 2019 году частным детским дошкольным учреждениям предоставляется компенсация затрат на содержание детей. Это позволило снизить родителям плату за детсад до 5000 рублей в месяц. Благодаря этой мере в области в 2 раза увеличилось количество частных детских садов и почти в 2,5 раза возросло количество мест в детских дошкольных учреждениях.Однако власти области заметили, что малому и среднему бизнесу также требуются специальные меры поддержки для приобретения помещений для работы, поэтому в регионе разработали проект "Социальная ипотека". Как отметили в пресс-службе, помещения в собственности позволят бизнесу строить долгосрочные планы и в меньшей степени зависеть от арендодателей.

https://realty.ria.ru/20200915/ipoteka-1577263746.html

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ленинградская область