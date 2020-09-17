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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200917/internat-1577394015.html
Дом-интернат для престарелых построят в Подмосковье в 2022 году
Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в подмосковном Королеве в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:03
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Королеве</a> в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>."Определен участок под строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 койко-мест для ГБСУ СО МО "Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дом ветеранов", — приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.По его словам, объект включен в государственную программу Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры"."Завершить строительство объекта, и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году. Проектирование и строительство дома-интерната будет осуществляться за счет средств бюджета", — добавил Локтев.
https://realty.ria.ru/20200903/shkoly-iskusstv-1576680677.html
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московская область (подмосковье), королев

Дом-интернат для престарелых построят в Подмосковье в 2022 году

16:03 17.09.2020
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© Министерство строительного комплекса Московской областиМинистр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Министерство строительного комплекса Московской области
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в подмосковном Королеве в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"Определен участок под строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 койко-мест для ГБСУ СО МО "Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дом ветеранов", — приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам, объект включен в государственную программу Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
"Завершить строительство объекта, и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году. Проектирование и строительство дома-интерната будет осуществляться за счет средств бюджета", — добавил Локтев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Королев
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