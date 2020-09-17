https://ria.ru/20200917/integratsiya-1577408632.html

Лавров уверен, что работа по интеграции с Белоруссией скоро возобновится

Ситуация в Белоруссии из-за действий оппозиции остается напряженной, но скоро должна нормализоваться, а работа по продвижению интеграционных процессов России и... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:12

2020-09-17T19:12

2020-09-17T19:12

протесты в белоруссии

россия

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> из-за действий оппозиции остается напряженной, но скоро должна нормализоваться, а работа по продвижению интеграционных процессов России и Белоруссии возобновится, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится", - заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>.При этом министр подчеркнул, что результат этой работы по интеграции "будет выглядеть так, как договорятся наши страны"."Работа идет, она опирается на Союзный договор 1999 года", - напомнил министр.По его словам "все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/integratsiya-1577121644.html

Антон Сочувствую Беларуси. Интеграция с Россией, это еще хуже, чем отдельная Беларусь с Лукашенко. 18

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, белоруссия, в мире