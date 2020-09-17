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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/integratsiya-1577408632.html
Лавров уверен, что работа по интеграции с Белоруссией скоро возобновится
Ситуация в Белоруссии из-за действий оппозиции остается напряженной, но скоро должна нормализоваться, а работа по продвижению интеграционных процессов России и... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:12
2020-09-17T19:12
протесты в белоруссии
россия
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> из-за действий оппозиции остается напряженной, но скоро должна нормализоваться, а работа по продвижению интеграционных процессов России и Белоруссии возобновится, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится", - заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank">RTVI</a>.При этом министр подчеркнул, что результат этой работы по интеграции "будет выглядеть так, как договорятся наши страны"."Работа идет, она опирается на Союзный договор 1999 года", - напомнил министр.По его словам "все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/integratsiya-1577121644.html
Сочувствую Беларуси. Интеграция с Россией, это еще хуже, чем отдельная Беларусь с Лукашенко.
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россия, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров уверен, что работа по интеграции с Белоруссией скоро возобновится

19:12 17.09.2020
1958
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии из-за действий оппозиции остается напряженной, но скоро должна нормализоваться, а работа по продвижению интеграционных процессов России и Белоруссии возобновится, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.
При этом министр подчеркнул, что результат этой работы по интеграции "будет выглядеть так, как договорятся наши страны".
"Работа идет, она опирается на Союзный договор 1999 года", - напомнил министр.
По его словам "все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:57
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
63300113
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииРоссияСергей ЛавровБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сочувствую Беларуси. Интеграция с Россией, это еще хуже, чем отдельная Беларусь с Лукашенко.
17 сентября, 19:27
ААнтон
3000114
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