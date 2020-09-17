https://ria.ru/20200917/inostrantsy-1577385335.html

Утверждены меры соблюдения иностранцами порядка пребывания в России

Правительство утвердило перечень мер приглашающей стороны по соблюдению приглашенным в Россию иностранцем заявленной им цели въезда в РФ и по обеспечению... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:59

2020-09-17T13:59

2020-09-17T14:00

россия

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Правительство утвердило перечень мер приглашающей стороны по соблюдению приглашенным в Россию иностранцем заявленной им цели въезда в РФ и по обеспечению порядка пребывания в стране, соответствующий документ опубликован на официальном <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> нормативных правовых актов.Таковыми мерами являются: предоставление приглашающей стороной иностранцу доступных контактных данных для поддержания связи, выполнение гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранца. Также приглашающая сторона должна содействовать иностранцу в реализации заявленной им цели въезда в РФ и в случае необходимости уведомить полицию об утере контактов с приглашенным лицом.Помимо этого, правительство определило действия для содействия иностранцу в реализации им заявленной цели приезда. Если цель "деловая" - организация проведения совещаний, конференций, переговоров, если "рабочая" - трудоустройство или предоставление рабочего места; "учебная" - оформление договора на обучение и его организация; "гуманитарная" - организация поездок, встреч и других мероприятий гуманитарного характера. Если цель въезда иностранца в РФ "частная", то постановка иностранца на миграционный учет по адресу помещения, заключение договора аренды с арендодателем и постановка на миграционный учет по его адресу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575389068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, общество