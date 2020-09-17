Утверждены меры соблюдения иностранцами порядка пребывания в России
13:59 17.09.2020 (обновлено: 14:00 17.09.2020)
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Работа Центра содействия мигрантам. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Правительство утвердило перечень мер приглашающей стороны по соблюдению приглашенным в Россию иностранцем заявленной им цели въезда в РФ и по обеспечению порядка пребывания в стране, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Таковыми мерами являются: предоставление приглашающей стороной иностранцу доступных контактных данных для поддержания связи, выполнение гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранца. Также приглашающая сторона должна содействовать иностранцу в реализации заявленной им цели въезда в РФ и в случае необходимости уведомить полицию об утере контактов с приглашенным лицом.
Помимо этого, правительство определило действия для содействия иностранцу в реализации им заявленной цели приезда. Если цель "деловая" - организация проведения совещаний, конференций, переговоров, если "рабочая" - трудоустройство или предоставление рабочего места; "учебная" - оформление договора на обучение и его организация; "гуманитарная" - организация поездок, встреч и других мероприятий гуманитарного характера. Если цель въезда иностранца в РФ "частная", то постановка иностранца на миграционный учет по адресу помещения, заключение договора аренды с арендодателем и постановка на миграционный учет по его адресу.