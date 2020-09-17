https://ria.ru/20200917/indiya-1577366602.html

Путин поздравил премьера Индии с 70-летием

Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы и отметил личный... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:21

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нарендра моди

владимир путин

индия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> поздравил премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендру Моди</a> с 70-летием, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы и отметил личный вклад премьера в укрепление стратегического партнёрства между Россией и Индией.Президент подчеркнул, что под руководством Нарендры Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Путин также пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов.

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, владимир путин, индия, безопасность, в мире