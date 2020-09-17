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Путин поздравил премьера Индии с 70-летием
Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы и отметил личный... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:21
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нарендра моди
владимир путин
индия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> поздравил премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендру Моди</a> с 70-летием, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы и отметил личный вклад премьера в укрепление стратегического партнёрства между Россией и Индией.Президент подчеркнул, что под руководством Нарендры Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Путин также пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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нарендра моди, владимир путин, индия, безопасность, в мире

Путин поздравил премьера Индии с 70-летием

09:21 17.09.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием, выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы и отметил личный вклад премьера в укрепление стратегического партнёрства между Россией и Индией.
"Трудно переоценить ваш личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент подчеркнул, что под руководством Нарендры Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Путин также пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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Нарендра МодиВладимир ПутинИндияБезопасностьВ мире
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