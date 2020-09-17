https://ria.ru/20200917/gripp-1577405153.html
Собянин оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:25
2020-09-17T18:25
2020-09-17T18:49
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, сообщил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> в четверг."Что касается гриппа, пока, если сравнивать с прошлым годом, у нас ситуация лучше и по ОРВИ, и по гриппу, где-то раза в 1,5-2 лучше, чем в предыдущие годы. Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить", - рассказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество