Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/gripp-1577405153.html
Собянин оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:25
2020-09-17T18:49
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, сообщил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> в четверг."Что касается гриппа, пока, если сравнивать с прошлым годом, у нас ситуация лучше и по ОРВИ, и по гриппу, где-то раза в 1,5-2 лучше, чем в предыдущие годы. Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить", - рассказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_2500fb1a88494ff9ee42e564da558b88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве

18:25 17.09.2020 (обновлено: 18:49 17.09.2020)
975
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Что касается гриппа, пока, если сравнивать с прошлым годом, у нас ситуация лучше и по ОРВИ, и по гриппу, где-то раза в 1,5-2 лучше, чем в предыдущие годы. Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 14:16Распространение нового коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали, защищает ли вакцина от COVID-19 от гриппа
780001
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков
Гроза в Москве
В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев
Медик делает прививку
Более миллиона москвичей привились от гриппа
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Светлана Тихановская
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния