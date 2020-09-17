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Туризм
https://ria.ru/20200917/gretsiya-1577376118.html
Россиянам рассказали о правилах въезда в Грецию
Греческая сторона уведомила РФ о правилах въезда россиян в страну, следует из документа посольства Греции в Москве, размещенного на сайте Росавиации. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:02
2020-09-17T12:02
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
греция
афины
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Греческая сторона уведомила РФ о правилах въезда россиян в страну, следует из документа посольства <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, размещенного на <a href="https://favt.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Росавиации."С 7 по 21 сентября с.г. разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 постоянным жителям РФ в неделю, прибывающим исключительно путем воздушного сообщения в аэропорты городов <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салоники</a> и Ираклион", - говорится в документе.При въезде должен быть соблюден ряд условий: пассажир должен иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, мазок должен быть взят в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию. Кроме того, пассажир должен иметь бронь гостиницы или иной соответствующий документ. Также нужно иметь при себе заполненную электронную форму PLF (passenger locator form).При въезде в Грецию пассажиры выборочно пройдут обследования на коронавирус и до получения результатов будут оставаться в режиме временной изоляции по месту временного пребывания.Кроме того, россияне должны предъявлять страховку, обратный билет в РФ и регистрацию по месту постоянной прописки в России.
https://ria.ru/20200727/1575013478.html
москва
греция
афины
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, греция, афины, в мире

Россиянам рассказали о правилах въезда в Грецию

12:02 17.09.2020
4444
© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Греческая сторона уведомила РФ о правилах въезда россиян в страну, следует из документа посольства Греции в Москве, размещенного на сайте Росавиации.
"С 7 по 21 сентября с.г. разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 постоянным жителям РФ в неделю, прибывающим исключительно путем воздушного сообщения в аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион", - говорится в документе.
При въезде должен быть соблюден ряд условий: пассажир должен иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, мазок должен быть взят в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию. Кроме того, пассажир должен иметь бронь гостиницы или иной соответствующий документ. Также нужно иметь при себе заполненную электронную форму PLF (passenger locator form).
При въезде в Грецию пассажиры выборочно пройдут обследования на коронавирус и до получения результатов будут оставаться в режиме временной изоляции по месту временного пребывания.
Кроме того, россияне должны предъявлять страховку, обратный билет в РФ и регистрацию по месту постоянной прописки в России.
Самолет взлетает с ВПП - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 22:16Туризм
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
0110017
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваГрецияАфиныВ мире
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