https://ria.ru/20200917/granitsa-1577413734.html
Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме
Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:12
2020-09-17T21:12
2020-09-17T21:12
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/116082/89/1160828908_0:192:2001:1317_1400x0_80_0_0_cc48dcd558392f7b6a2a720e65c24cde.jpg
<strong>ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил, что белорусская армия вынуждена "закрыть государственную границу с запада, прежде всего с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и Польшей".
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html
1
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/116082/89/1160828908_79:0:1840:1321_1400x0_80_0_0_012bb47236a96acbcb588bed9a5da9ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире