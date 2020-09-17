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Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме
Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:12
2020-09-17T21:12
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявил, что белорусская армия вынуждена "закрыть государственную границу с запада, прежде всего с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и Польшей".
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html
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польша
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александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире

Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме

21:12 17.09.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

"С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны - мы не знаем", - сказал собеседник агентства.

Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 20:52Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что в Белоруссии решается судьба Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская армия вынуждена "закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей".
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Александр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваВ мире
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